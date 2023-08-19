×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERDünya Haberleri

Ödeme yapmadan kaçan turistlerin hesabını başbakan ödedi

Güncelleme Tarihi:

#Giorgia Meloni#İtalya#Turist
Ödeme yapmadan kaçan turistlerin hesabını başbakan ödedi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2023 11:48

Arnavutluk’ta bir grup İtalyan turistin restorandan hesabı ödemeden kaçması basına yansıyınca İtalya Başbakanı Giorgia Meloni hesabı kendi cebinden ödedi.

Haberin Devamı

Arnavutluk’un Berat kentinde bir grup İtalyan turistin yemek yedikleri restoranın ücretini ödememesi, iki ülkenin basınına yansıdı. Yerel basın, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’nın konuyu o sırada ülkeyi ziyaret eden İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’ye aktardığını ve Meloni’nin de hesabın ödenmesi için İtalya’nın Arnavutluk Büyükelçisine talimat verdiğini aktardı.

İtalya’nın Tiran Büyükelçiliği’nden dün yapılan açıklamada, “Giorgia Meloni'nin talimatıyla, Berat şehrinde bir restoranda bir grup İtalyan turistin ödemeden bıraktığı hesabın kapatılmasını sağladık.

İtalyanlar kurallara uyar ve borçlarını öder, bunun gibi olayların bir daha yaşanmamasını umuyoruz.

Berat'taki restoran hesabının İtalyan turistler tarafından onurlandırılmaması konusunda; ödeme, Başbakan Meloni'nin kişisel fonlarıyla, ödemeyi maddi olarak yapmakla sınırlı olan Büyükelçilik aracılığıyla yapıldığı belirtilmektedir” denildi. Büyükelçilik basın mensuplarına hesabın 80 Euro tutarında olduğunu teyit etti.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Giorgia Meloni#İtalya#Turist

BAKMADAN GEÇME!