OceanGate kazasında yeni detay ortaya çıktı: CEO'nun eşinden tüyler ürpertici sözler!

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Kuzey Atlantik Okyanusu'nda, filmlere konu olan ünlü gemi Titanik'in enkazına OceanGate firmasına ait Titan denizaltısı ile dalış gerçekleştirildi. Titan denizaltısında yaşanan basınç kaybı nedeniyle bir patlama meydana geldi. Yaşanan kazada, 5 milyarder hayatını kaybetti.

2023 yılında meydana gelen kazanın ardından yürütülen kurtarma çalışmalarında, "OceanGate" isimli şirkete ait Titan denizaltısının kuyruk kısmının ana gövdeden tamamen ayrıldığı ve denizaltıdan kopan diğer parçaların çevreye yayıldığı görüldü.

Deniz seviyesinden yaklaşık 12 bin 500 fit aşağıda bulunan denizaltına ilişkin tüyler ürpertirici bir video ortaya çıktı.

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"BU PATLAMA DA NEYDİ?"

BBC tarafından yayınlanan ve ABD Sahil Güvenliği (USCG) tarafından delil olarak kullanılan bir videoda, OceanGate CEO'su Stockton Rush'ın eşi Wendy Rush'ın şaşkınlık anı görüntülendi.

Rush, dalışın 90. dakikasında denizaltıda meydana gelen patlamayı anlayamadı ve gülümseyerek ekipteki bir kişiye “bu patlama da neydi?” diye sordu.

Rush, "patlama" olarak nitelendirdiği sesin ardından denizaltıdan "ağırlık bıraktık" mesajını aldı. Ancak Rush'ın aldığı mesajın aslında patlamadan önce gönderildiği ve patlama sesi nedeniyle mesajın ulaşmasının geciktiği düşünülüyor.

Video, yaşanan kazayı soruşturan USCG soruşturmacıları tarafından delil olarak kullanıyor ve "patlama" sesinin denizaltının patladığı an olduğuna inanıyor.

Titan denizaltısı, iki buçuk saat süren inişin yaklaşık bir saat 45. dakikasında destek gemisi Polar Prince ile aniden bağlantısını kaybetmişti. Denizaltı ile iletişimin, 3 bin 346 metre derinlikte koptuğu ifade edilmişti.

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5 MİLYARDERE MEZAR OLDU

OceanGate şirketinin Titan adlı denizaltısı, 18 Haziran 2023'te suya dalışından yaklaşık iki saat sonra patladı. Yetkililer, denizaltının ani bir basınç çökmesi (implozon) geçirdiğini doğrulayan "kesin kanıtlar" bulduğunu açıkladı.

Kaybolan denizaltıda 58 yaşındaki İngiliz milyarder ve kaşif Hamish Harding, 77 yaşındaki Fransız kaşif Paul-Henry Nargeolet, OceanGate Expeditions'ın CEO'su ve kurucusu Stockton Rush, 48 yaşındaki Pakistan doğumlu İngiliz işadamı Shahzada Dawood ve 19 yaşındaki oğlu Süleyman yer alıyordu.

Denizaltının mürettebatından duyulan son sözler, "Her şey yolunda" olmuştu. Kaza, okyanus altında yapılan turistik gezileri tartışmaya açarken, OceanGate felaket sonrası Titanik'e ticari ve turistik tüm denizaltı turlarını iptal etmişti.