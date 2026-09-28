Obezitenin faturası da ağır geldi

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2024 itibarıyla Avrupa’daki yetişkinlerin yüzde 26’sı obez, yüzde 30’u ise fazla kilolu. İlaç sektörü lobisi Avrupa İlaç Endüstrileri ve Birlikleri Federasyonu için hazırlanan rapora göre Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, İrlanda, Yunanistan, Romanya ve İngiltere’de yüksek vücut kitle indeksinin toplam ekonomik yükü, ülkelerin GSYH’sinin yüzde 0.7 ila 1.4’üne denk geliyor. Yıllık maliyet Almanya’da 55.2 milyar Euro’ya, İngiltere’de 43.2 milyar Euro’ya ulaşırken İspanya, İtalya ve Fransa’da yaklaşık 20’şer milyar Euro olarak hesaplandı. Sağlık harcamalarının yanı sıra işe devamsızlık, ekonomik faaliyete katılamama ve erken ölümler de ekonomik yükü artırıyor.