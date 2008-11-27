Oberoi Oteli'nde hala 20-30 rehine olabilir

A.A.
LinkedinFlipboardE-postaLinki KopyalaYazı Tipi
Hindistan İçişleri Bakanlığı'na bağlı iç güvenlik özel sekreteri, Mumbai'deki terörist saldırıların hedeflerinden biri olan Trident-Oberoi Oteli'nde hala 20-30 kadar rehine olabileceğini söyledi.
M.L. Kumawat, düzenlediği basın toplantısında, "Oberoi Oteli'nde 20-30 civarında kişinin hala rehin olduğu sanılıyor... Kesin rakam bilinmiyor" dedi.
İç güvenlik özel sekreteri Kumawat, Oberoi Oteli'nde 21 ile 8. katlar arasının, Tac Mahal Oteli'nde de girişle 4. kat arasının güvenlik görevlileri tarafından boşaltıldığını kaydetti.