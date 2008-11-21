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Obama'ya 'siyah uşak' hakareti

Obamaya siyah uşak hakareti

El Kaide örgütünün ikinci adamı Eyman ez-Zevahiri, İslamcı internet sitelerine mesaj geçerek ABD'de seçimlerin galibi Barack Obama'ya beyazların kölesi diyerek hakaret etti.

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Seçimlerden bu yana El Kaide'nin Obama hakkındaki ilk tepkisi olan bu mesajda Zevahiri, Obama'nın ''saygı duyulacak bir siyah olmadığını'' söyleyerek kökenlerindeki siyahlara ve Müslümanlara ihanet ettiğini belirtti.

Hakaret edici bir ifade kullanan El Kaide lideri, Obama'yı beyazların kölesi diye niteledi.

Zevahiri'nin kullandığı ifade, siyah eylemci Malcolm X'in de Afrika kökenlerine ihanet ettiğini düşündüğü siyahlar için kullandığı bir kelimeydi.

Malcolm X'den övgüyle bahsedilen videoda, Barack Obama ise Kudüs'te Yahudiler için kutsal Ağlama Duvarı'nı ziyareti sırasında başında bir yarmukayla dua ederken gösteriliyor.

Eyman ez-Zevahiri, Barack Obama'nın ABD'li askerleri Irak'tan Afganistan'a kaydırma planının başarısızlıkla sonuçlanacağını belirtiyor.

Sesli mesaj, İslamcı militanlara ait internet sitelerinde yayınlandı.

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Mısır doğumlu Zevahiri, Usame Bin Ladin'in sağ kolu ve El Kaide örgütünün ideolojisini belirleyen kilit isim olarak biliniyor.

Kısa mesajda Barack Obama, eğer Bush hükümetinin Orta Doğu politikalarını devam ettirirse kendisini yenilginin beklediği şeklinde uyarılıyor.

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