Obama'ya 2013 uyarısı

Florida Senatörü Bob Graham

Florida Senatörü Bob Graham başkanlığındaki Kitle İmha Silahları'nın Yayılması ve Terörü Önleme Komisyonu, yeni başkan Barack Obama için hazırlanan raporu, dün sundu.Raporda 2013 yılına dikkat çekildi ve o tarihe kadar ciddi önlemler alınması gerektiği uyarısı yapıldı. Raporda "2013'te, ABD'ye biyolojik saldırı tehdidi var" denildi.İstihbarat verilerine dayanılarak hazırlanan rapora göre 2013 yılında, hemen öncesinde ya da hemen sonrasında ABD'ye yapılması muhtemel en büyük saldırının, nükleer bir saldırı değil, biyolojik bir saldırı olabileceği vurgulandı.Terör örgütlerinin değerlendirildiği raporda, bunların şu ana kadarki faaliyetleri gözönünde tutularak, 2013'e kadar biyolojik silahlar elde edebilecekleri öngörüldü. Bu nedenle, anti-terör çalışmalarında bu konuya öncelik verilmesi tavsiye edildi.Biyolojik silahların çeşitli laboratuvarlarda bile üretilebileceğine ve kolayca ulaşılabileceğine dikkat çekilirken, terör örgütlerinin nükleer silahlar elde etmelerinin daha zor olduğu belirtildi.Biyolojik silahlara en kolay ulaşabilecek terör örgütünün hala küresel bir örgüt olan El Kaide'nin olduğu vurgulanırken, en kolay elde edilebilecek biyolojik silahın "" ya da 20. Yüzyılın başlarında 40 milyon insanın ölümüne yol açanolduğuna da dikkat çekildi.Raporda, yeni başkanın biyolojik ya da kimyasal silahlara karşı çok sıkı önlemler alması ve bu önlemlerin tüm dünyayla işbirliği içinde uygulanması istendi.