Obama'nın Ticaret Bakanı Richardson oldu

A.A Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi ABD'de başkan olarak seçilen Barack Obama, New Mexico Valisi Bill Richardson'ı Ticaret Bakanlığına atadı.

ABD'nin 44. başkanı olarak göreve Ocak ayında resmen başlayacak Obama, Chicago'da düzenlediği basın toplantısında, başkan adaylığı yarışındaki demokrat rakibi, 61 yaşındaki Richardson'ı "ABD'nin önde gelen ekonomi diplomatı" olarak nitelendirdi.



Eski Başkan Bill Clinton döneminde ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi ve Enerji Bakanı olarak görev yapan Hispanik kökenli Richardson'ın adı, Dışişleri Bakanlığı için de geçmişti.



New Meksiko valiliğinde ikinci dönemini yaşayan Richardson, 7 dönem de kongrede görev yaptı.



Obama, önceki gün de başkanlık seçimindeki diğer rakibi Hillary Clinton'ı, Dışişleri Bakanı olarak atamıştı.



