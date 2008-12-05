Obama'nın sağlık sistemini düzeltme planı

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi ABD'nin gelecek ay göreve başlayacak yeni Başkanı Barack Obama, kötü giden Amerikan sağlık sistemini düzeltmek için kolları sıvadı.

Obama'nın ekibiyle birlikte, 315 milyonluk ülkede, sağlık hizmetlerinden faydalanamayan en az 47 milyon Amerikalıya sağlık sigortası sağlayacak sistemiyle ilgili olarak hazırladığı yeni planın ana hatları şöyle:



- Vatandaşların özel sağlık sigortası yaptırabilmesine yardımcı olacak Ulusal Sağlık Sigortası Merkezi kurulması. Şirket, gözlemci olarak görev yaparak bu konuda standartlar oluşturacak.



- Küçük işletmelere, çalışanlarının sağlık sigortasını karşılayabilmeleri için vergi garantisi sağlamak.



- Tüm çocuklara sağlık hizmeti sağlamak, yoksul ve engellilere sağlık sigortası verilmesini öngören planı ve Çocuk Sağlığı Sigortası Programının çerçevesini genişletmek.



- Çocukların 25 yaşına kadar ebeveynlerinin sağlık sigortası kapsamında kalmasına izin vermek.



- Elektronik sağlık kayıtları sistemi oluşturmak.



- Sigorta şirketlerinin mevcut hastalıkları sigorta kapsamına almasını sağlamak.



- Terör saldırıları ve doğal afetlere karşı kamuoyunun ve devletin daha hazırlıklı olmasını sağlamak.