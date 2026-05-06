Obama’dan Netanyahu itirafı... ‘Beni de savaşa sokmak istedi’
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2026 07:00

ESKİ ABD Başkanı Barack Obama, görev süresi boyunca İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun kendisini İran ile savaşa sürüklemeye çalıştığını açıkladı.

Amerikan New Yorker dergisine verdiği röportajda, İsrail başbakanıyla aralarında uzun zamandır görüş ayrılığı olduğunu vurgulayan Obama, Netanyahu’nun İran’a karşı bir savaşa ikna etmek amacıyla bugün mevcut Başkan Donald Trump’a sunduğu argümanların aynısını daha önce kendisine de kullandığını öne sürdü.

İsrail liderinin yaklaşımının kafa karıştıcı olduğunu söyleyen Obama, “Netanyahu savaşta ABD’yi yanına çekmekle hedeflerine ulaşmış olabilir. Ancak bunun İsrail halkı ya da ABD halkı için iyi olup olmadığı tartışılır” dedi. Obama ayrıca Trump’ın İran’a yönelik giderek sertleşen söylemlerine de değinerek, ABD liderliğinin “kibir ve salt kişisel çıkar” güdüsüyle hareket eden kararlardan kaçınması gerektiğini kaydetti.

Netanyahu, 2015 yılında Obama yönetimi döneminde imzalanan ve 2018’de Trump tarafından iptal edilen İran ile dünya güçleri arasındaki nükleer anlaşmaya şiddetle karşı çıkmıştı.

