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Obama'dan dikkat çeken çağrı: Öfkeli kalmaya devam edin

#Obama#COP26#İklim Değişikliği
Obamadan dikkat çeken çağrı: Öfkeli kalmaya devam edin

Eski ABD Başkanı Barack Obama COP26 zirvesinde yaptığı konuşmada gençlere iklim değişikliğiyle mücadelede "öfkeli kalmaları" çağrısı yaptı.

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Eski Başkan, gençleri değişim için siyasi baskı uygulamaya davet etti, ancak yol boyunca ödünleri kabul etmeleri gerekebileceği uyarısında da bulundu.

Obama, dünyanın bir iklim felaketinden kaçınmak için olması gereken yerin yakınında bile olmadığını belirtti.

Selefi Donald Trump'ı "iklim bilimine karşı aktif düşmanlık" yapmakla suçlayan Obama, buna karşın ülkesinin yeniden önderlik etmeye hazır olduğunu vurguladı.

Obama, COP26 zirvesine katılmayan Çin ve Rusya liderlerini de eleştirdi.

Glasgow'daki zirvede Obama'nın konuşması alkış alırken, iklim aktivistlerinden eleştiriler de geldi.

Obama, ülkelere kendisi hala Beyaz Saray'dayken imzalanan 2015 Paris Anlaşması'nda verilen taahhütleri yerine getirme çağrısı yaptı.

Ancak iklim aktivistleri, Obama yönetiminin tutmadığı sözlere dikkat çekti. Bunlar arasında, daha yoksul ülkelere yılda 100 milyar dolarlık iklim finansı sözü de vardı.

Obama, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için yapılması gereken birçok zorlu iş olduğunu kabul ederken, Paris Anlaşması'nın imzalanmasından bu yana geçen altı yılda umut vaat eden ilerlemelerin de olduğunu söyledi.

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SİYASETİ GÖRMEZDEN GELEMEZSİNİZ

Konuşmasının büyük kısmını genç iklim aktivistlerine ayıran eski ABD Başkanı, "kızgın olmaya hakları bulunduğunu" belirtti.

Gençlerin "siyaseti görmezden gelemeyeceğini" söyleyen Obama, protestoları ve sosyal medya etiketlerinin farkındalığı artırmakla birlikte, bir noktada siyasete de girmeleri gerektiğini vurguladı.

Obama "Hoşnut olmanız gerekmiyor ama görmezden de gelemezsiniz. Siyaset için fazla saf olamazsınız" dedi.

Eski ABD Başkanı "Tüm gençlere sesleniyorum. Kızgın kalmanızı istiyorum. Öfkeli kalmanızı istiyorum. Ama bu öfkeyi kanalize edin. Bu öfkeden güç kazanın. Daha sıkı, daha fazla bastırın. Çünkü sorunun çözümü için gereken bu. Kendinizi bir maratona hazırlayın, kısa mesafe koşusuna değil" dedi.

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#Obama#COP26#İklim Değişikliği

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