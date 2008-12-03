Obama, Ticaret Bakanı'nı seçiyor

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi ABD'de 44. başkan olarak seçilen ve ocak ayında görevine başlayacak olan Barack Obama'nın, Ticaret Bakanlığı'na New Mexico Valisi Bill Richardson'ı atayacağı belirtildi.

Demokrat Parti yetkililerinin verdiği bilgiye göre, Obama'nın bugün Chicago'da yerel saatle 11.40'da (TSİ 18.40) düzenleyeceği basın toplantısına Richardson ile birlikte katılması ve bakanlık için Richardson'ı aday göstermesi bekleniyor.



Eski başkan Bill Clinton döneminde ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi ve Enerji Bakanı olarak görev yapan Hispanik kökenli Richardson'ın adı, Dışişleri Bakanlığı için de geçmişti.



Kabinesinde görev alacak birçok siyasetçinin adını açıklayan Obama'nın, kalan isimleri de gelecek haftalarda açıklayacağı sanılıyor. Obama'nın bakanlık için önerdiği isimlerin Senato tarafından onaylanması gerekiyor.