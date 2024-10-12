Obama tek başına miting yaptı

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Kazanılması hayati önemde olan Pensilvanya eyaletinin Pittsburgh kentinde Harris için miting düzenleyen Obama, şehirde uğradığı bir kampanya ofisinde özellikle erkek seçmenler arasında oy toplamakta zorlandığı artık bir sır olmayan Harris için destek istedi. Harris’in bu mahallelerde vakti zamanında kendisinin gördüğü desteği bulamadığına işaret eden Obama, “Bu durum erkek kardeşlerimiz arasında daha belirgin görünüyor” diyerek siyahi erkeklerin Harris’e daha çok destek vermesi gerektiğini belirtti.

‘HER TÜRLÜ BAHANENİZ VAR’

Bir kadını başkan olarak seçme fikrine ısınamayan birçok seçmen olduğu sorununu itiraf eden Obama, “Başka alternatifler ve başka sebepler buluyorsunuz. Hayatımızdaki kadınlar ömrümüz boyunca hep arkamızdaydı” diye ekledi. Siyahi seçmenler arasında büyük etkiye sahip olan Obama’nın Harris’e desteği anket sonuçlarını değiştirecek mi kısmı ise muamma.

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TRUMP’A SALDIRDI

Harris’e açık desteğini belirten Obama, miting sırasında ise Trump’a sağlı sollu saldırılarıyla yüklendi. 78 yaşındaki eski başkanın sadece kendisini düşündüğünü ve hayatında ne bebek bezi değiştirdiğini ne de araba lastiği değiştirdiğini örnek veren Obama, “Dört yıl daha kibir, beceriksizlik, blöf ve bölünmeye ihtiyacımız yok. Amerika bu sayfayı kapatmaya hazır” dedi.

ERKEK SEÇMEN MESAFELİ

Anketlere göre Kamala Harris’in renk fark etmeksizin beyaz ve siyah erkek seçmenler arasında popülaritesinde bir sorun var. Geçen ay yayınlanan Ulusal Renkli İnsanların Gelişimi Derneği (NAACP) anketine göre 50 yaş altı siyahi erkek seçmenlerde her 4 kişiden birinin Trump’a destek verdiği ortaya çıktı.

TRUMP ‘ÖNDEYİM’ DİYOR

Trump, kendi yaptırdığı anketlerin sonuçlarını paylaştı. Bunlara göre en önemli 7 eyalet olan Arizona, Georgia, Michigan, Wisconsin, Pensilvanya, Kuzey Carolina ve Nevada’nın tamamında 1 ila 5 puan arasında önde olduğunu öne sürdü. Emerson College’ın yayınladığı ‘salıncak eyaletler’ anketine göre ise Trump; Wisconsin, Arizona, Georgia ve Kuzey Carolina’da önde iken Michigan’da sonuçlar kafa kafaya. Harris ise Pensilvanya’da ve Nevada’da az farkla önde.