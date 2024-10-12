×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Obama tek başına miting yaptı

Güncelleme Tarihi:

#Donald Trump#Kamala Harris#Barack Obama
Obama tek başına miting yaptı
Yunus PAKSOY
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2024 07:00

CUMHURİYETÇİ Parti başkan adayı Donald Trump ile kıyasıya bir mücadele veren ancak belli nüfus kategorilerinde zorlanan Başkan Yardımcısı ve Demokrat başkan adayı Kamala Harris’e destek 44’üncü ABD Başkanı Barack Obama’dan geldi.

Haberin Devamı

Kazanılması hayati önemde olan Pensilvanya eyaletinin Pittsburgh kentinde Harris için miting düzenleyen Obama, şehirde uğradığı bir kampanya ofisinde özellikle erkek seçmenler arasında oy toplamakta zorlandığı artık bir sır olmayan Harris için destek istedi. Harris’in bu mahallelerde vakti zamanında kendisinin gördüğü desteği bulamadığına işaret eden Obama, “Bu durum erkek kardeşlerimiz arasında daha belirgin görünüyor” diyerek siyahi erkeklerin Harris’e daha çok destek vermesi gerektiğini belirtti.

‘HER TÜRLÜ BAHANENİZ VAR’

Bir kadını başkan olarak seçme fikrine ısınamayan birçok seçmen olduğu sorununu itiraf eden Obama, “Başka alternatifler ve başka sebepler buluyorsunuz. Hayatımızdaki kadınlar ömrümüz boyunca hep arkamızdaydı” diye ekledi. Siyahi seçmenler arasında büyük etkiye sahip olan Obama’nın Harris’e desteği anket sonuçlarını değiştirecek mi kısmı ise muamma.

Haberin Devamı

TRUMP’A SALDIRDI

Harris’e açık desteğini belirten Obama, miting sırasında ise Trump’a sağlı sollu saldırılarıyla yüklendi. 78 yaşındaki eski başkanın sadece kendisini düşündüğünü ve hayatında ne bebek bezi değiştirdiğini ne de araba lastiği değiştirdiğini örnek veren Obama, “Dört yıl daha kibir, beceriksizlik, blöf ve bölünmeye ihtiyacımız yok. Amerika bu sayfayı kapatmaya hazır” dedi.

ERKEK SEÇMEN MESAFELİ

Anketlere göre Kamala Harris’in renk fark etmeksizin beyaz ve siyah erkek seçmenler arasında popülaritesinde bir sorun var. Geçen ay yayınlanan Ulusal Renkli İnsanların Gelişimi Derneği (NAACP) anketine göre 50 yaş altı siyahi erkek seçmenlerde her 4 kişiden birinin Trump’a destek verdiği ortaya çıktı.

TRUMP ‘ÖNDEYİM’ DİYOR

Trump, kendi yaptırdığı anketlerin sonuçlarını paylaştı. Bunlara göre en önemli 7 eyalet olan Arizona, Georgia, Michigan, Wisconsin, Pensilvanya, Kuzey Carolina ve Nevada’nın tamamında 1 ila 5 puan arasında önde olduğunu öne sürdü. Emerson College’ın yayınladığı ‘salıncak eyaletler’ anketine göre ise Trump; Wisconsin, Arizona, Georgia ve Kuzey Carolina’da önde iken Michigan’da sonuçlar kafa kafaya. Harris ise Pensilvanya’da ve Nevada’da az farkla önde.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Donald Trump#Kamala Harris#Barack Obama

BAKMADAN GEÇME!