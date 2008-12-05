Obama’nın yüzüne telefonu kapadı

Kasım CİNDEMİR / WASHINGTON Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi ABD Temsilciler Meclisi üyesi Illeana Ros-Lehtinen, kendisini arayan Barack Obama’yı, telefon şakası yapan bir radyocu zannederek, yüzüne telefonu kapadı.

Birkaç dakika sonra, Obama’nın Beyaz Saray Genel Sekreteri olarak atadığı Rahm Emanuel aradı. Emanuel, "İnanamıyorum. Başkan seçilen adamın yüzüne telefonu kapadınız" dedi. Ros-Lehtinen yine inanmadı ve bu kez Emanuel’in yüzüne telefonu kapadı. Bu sefer Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Howard Berman girdi ve Ros-Lehtinen’i arayarak kendisini arayan kişinin gerçekten Obama olduğunu söyledi. Obama, Ros-Lehtinen’i tekrar aradı ve "Çok komik, iki kere yüzüme telefonu kapadınız" dedi. Illeana Ros-Lehtinen, Florida’daki radyo istasyonlarının bunu çok sık yaptığını söyledi. Obama, Chicago’da da aynı şeyin olduğunu belirtti.