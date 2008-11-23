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Obama’nın tercihi deneyim

Obama’nın tercihi deneyim

ABD’de yeni başkan seçilen Barack Obama’nın kabine üyelerini belirlerken, deneyim kıstasına göre hareket etmesi dikkat çekiyor.

20 Ocak’ta göreve başlayacak olan Obama’nın hazine bakanı olarak düşündüğü New York FED Başkanı Tim Geithner, Bush yönetiminin mali krizi çözme çabalarının içinde fiilen yer alan bir isim. Geithner, Hazine Bakanı Henry Paulson ile çok yakın bir çalışma içinde oldu. Geithner, daha önce 1997 Asya krizi konusunda uzmanlaşmış, Japonya, Çin ve diğer Asya ülkeleri konusunda da kapsamlı çalışmalar yapmıştı. 47 yaşındaki Geithner, bir pragmatist olarak tanınıyor. Çoğu gözlemci Larry Summers’ın Hazine Bakanı olacağını tahmin ediyordu. Ancak, Obama’nın eski Hazine Bakanı olan Larry Summers’ı FED Başkanı yapmak istediği ifade ediliyor.

Hillary Clinton’a Dışişleri Bakanlığı koltuğunu verilmesine kuşku ile yaklaşanlar var. Watergate skandalını ortaya çıkaran iki gazeteciden biri olan Bob Woodward, kararı yanlış buldu. Woodward, Warren Buffett ve Paul Volcker gibi isimlerin, Obama’ya, "Tüm dikkatini ekonomiye ver. Bu birinci mesele. Dünyayı, Bill ve Hillary Clinton’a bırak" diye ikna ettiklerini düşündüğünü söyledi. Ancak, istediğini almayı çok iyi bilen Hillary Clinton’ın yabancı liderler ile müzakere ve diplomasi geçmişine sahip olduğu ve ABD’nin görünen yüzü olarak imaj tazeleyeyeceği ifade ediliyor. Obama’nın, Ticaret Bakanı olarak da New Mexico Eyalet Valisi Bill Richardson’ı ataması bekleniyor. Böylece, Richardson, yeni kabinenin ilk latino üyesi olacak. Richardson, daha önce BM Daimi Temsilcisi ve Ticaret Bakanı olarak görev yapmıştı. Obama’nın Adalet Bakanlığı’na atadığı Eric Holder, İç Güvenlik Bakanı yapacağı Janet Napolitano ve Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanı olacak Tom Daschle’nin ortak yanı da yine tecrübe.

Savunma Bakanı Robert Gates’in bir süre daha görevde kalacağı, CIA’nın başına da Chuck Hagel ya da John Brennan’ın getirileceği ifade ediliyor.
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