Obama’nın dedesi misyonerimizi yedi

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski, "Obama’nın Polonya ile de tarihi bağı var. Dedesi Afrika’da bir misyonerimizi yemiş" dedi. Irkçılık suçlamalarını beraberinde getiren şakayı, bir muhalefet milletvekili, blogundan halka duyurdu.

BABASI Kenyalı olan ve akrabaları yoluyla daha birkaç ülkeyle bağı bulunan ABD’nin yeni başkanı Barack Obama’nın şimdi de "Polonya bağlantısı" tartışılıyor. Bu bağlantı, Dışişleri Bakanı Radek Sikorski’nin ırkçılık suçlamalarına neden olan bir şakasıyla gündeme geldi. Oxford Üniversitesi mezunu, bir dönem ABD’de yaşamış bir bakan olan Sikorski’nin, şu ifadeyi kullandığı ortaya çıktı: "Obama’nın Polonya ile de tarihi bir bağlantısı olduğunu biliyor muydunuz? Dedesi Afrika’da Polonyalı bir misyoneri yemiş."



ABD’nin ülkeye füze savunma kalkanı kurmaya hazırlandığı bir dönemde, müzakereleri yöneten bir numaralı Polonyalı olan Sikorski’nin yersiz "yamyam" şakasını kamuoyuna duyuran, Avrupa Parlamentosu üyesi muhalefet milletvekili Ryszard Czarnecki oldu. Czarnecki’nin blogunda ortaya attığı iddiayı, Sikorski de doğruladı.



Şaka değil, örnek



Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Sikorski’nin bu ifadeyi kullandığı, "fakat ırkçı bir şaka yapmak veya Bay Obama’ya hakaret etmek gibi bir amacı bulunmadığı" bildirildi. Açıklamada, "Bay Sikorski, sadece, seçilmiş başkan Obama’nın çevresinde dönen nahoş ve ırkçı ’şakalara’ örnek vermek istemişti" dendi.



İngiliz Daily Mail Gazetesi, Varşova-Washington ilişkilerinin bu şaka yüzünden gerilebileceğini, Polonya Başbakanı Donald Tusk’ın ise şimdilik sessiz kaldığını yazdı. Polonyalı muhalif vekiller, Sikorski’nin ırkçılık karşıtı yasaları çiğneyip çiğnemediğinin soruşturulmasını istediler. Bazı siyasetçiler ise, bu ırkçı şakayı ilk kez Devlet Başkanı Lech Kaczynski’nin ikiz kardeşi olan eski başbakan Jaroslaw Kaczynski’nin ağzından duyduklarını söylüyor.