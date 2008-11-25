Obama neden kiliseye gitmiyor

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Obama'nÄ±n pazarlarÄ±

ABD'nin Ã¶nemli siyasi kanalÄ± Politico'nun internet sitesinde Jonathan Martin ve Carol E. Lee imzalÄ± habere gÃ¶re ABD'nin ilk siyahi baÅŸkanÄ± olan Barack Obama, tÃ¼m eski baÅŸkanlarÄ±n Ã¶zellikle seÃ§imden hemen sonraki aylardaÂ her pazar kiliseye gitme geleneÄŸini bozdu.



SeÃ§im sonuÃ§larÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ±nadan bu yana kiliseye gitmeyen Obama'nÄ±n bu tavrÄ± ABD'de kafalarÄ± kurcalarken, merak edilen soruya cevap geldi.



Ä°smi aÃ§Ä±klanmayan Obama'nÄ±n bir yardÄ±mcÄ±sÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±na gÃ¶re Obama, kiliseye giderek orada sadece ve sadece ibadet etmek ve TanrÄ±'ya yakÄ±n olmak iÃ§in gelen yÃ¼zlerce insanÄ±n dikkatini daÄŸÄ±tmak istemiyor.Â



Obama'nÄ±n yardÄ±mcÄ±sÄ± "Obama ve eÅŸinin ibadet yerlerine bÃ¼yÃ¼k bir saygÄ±larÄ± var. Ve bu durumlarÄ±nda, kiliseye giderek, insanlarÄ±n dikkatini daÄŸÄ±tmak istemiyorlar. Ä°badetlerini gizlice yapÄ±yorlar" dedi.



Illinois senatÃ¶rÃ¼ olduÄŸu sÄ±rada da kilisede ender olarak boy gÃ¶steren ve Ã¶zellikle medyanÄ±n bunu Ã¶nceden haber almamasÄ±na dikkat eden Obama ve eÅŸi bu konuda "Kilisede bir siyasi sirk yaÅŸanmasÄ±nÄ± istemeyiz" dediklerini de aktaran yardÄ±mcÄ±sÄ±, Obama'nÄ±n Illinois senatÃ¶rÃ¼ olduÄŸu dÃ¶nem dahil, hayatÄ±nÄ±n son 20 yÄ±lÄ±nda Chicago'daki Trinity United Church of Christ adlÄ± kiliseye gittiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.



ABD eski baÅŸkanÄ± Bill Clinton ve ÅŸimdi "topal Ã¶rdek" durumunda olan BaÅŸkan Bush, Ã¶zellikle baÅŸkanlÄ±klarÄ±nÄ±n ilk aylarÄ±nda pazar gÃ¼nleri kiliseye gitmeyi ihmal etmemiÅŸlerdi.



Barack Obama ve eÅŸiÂ "Kiliseye gitmek yerine, spor salonuna gitmeyi tercih ediyorlar" ÅŸeklinde haberlere konu oldular.