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Obama kabinesini açıkladı

Obama kabinesini açıkladı

ABD'nin yeni başkanı Barack Obama yeni kabinesini açıkladı.

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BU KADRO ÖNÜMÜZDEKİ 4 YIL ABD'Yİ YÖNETECEK

ABD'nin yeni başkanı Barack Obama, seçimde rakibi olan Hillary Clinton'ı dışişleri bakanlığı görevine getirdi. Bush döneminde Savunma Bakanı olan Robert Gates, Obama hükümetinde de görevine devam edecek.

İşte Obama'nın kabinesi:

Dışişleri Bakanı: Hillary Clinton
Savunma Bakanı: Robert Gates
İçişleri Bakanı: Janet Napolitano
BM Daimi Temsilcisi (Dış Politika Temsilcisi): Susan Rice
Ulusal Güvenlik Danışmanı: James Jones
Adalet Bakanı: Eric Holder

ABD Başkanlığına seçilen Barack Obama,  Demokrat Parti'den başkan adaylığında rakibi olan New York Senatörü Hillary Clinton'ı, Dışişleri Bakanlığı'na aday gösterdi.

Bürosundan yapılan açıklamaya göre Obama, Savunma Bakanı Robert Gates'den  de göreve devam etmesini istedi.

Açıklamaya göre Obama, Ulusal Güvenlik Danışmanlığı'na emekli Orgeneral James Jones'u, İç Güvenlik Bakanlığı'na Arizona Valisi Janet Napolitano'yu,  Adalet Bakanlığı'na Eric Holder'ı ve uzun süredir danışmanlığını yapan Susan  Rice'ı da ABD'nin BM Daimi Temsilciliği'ne aday gösterdi.

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20 Ocak'ta göreve başlayacak olan Obama, açıklamasında, yönetimde daha  kapsayıcı olma sözü verdi ve Başkan George Bush'un 8 yıllık yönetiminden sonra  ABD'nin dünyadaki liderliğini yenileme vizyonuna sahip olduğunu kaydetti.

ESKİ BAŞKAN CLINTON MEMNUN

Eski ABD Başkanı Bill Clinton, eşi New York Senatörü Hillary Rodham Clinton'un Dışişleri Bakanlığı görevine önerilmesi dolayısıyla memnuniyetini dile getirdi.

Bill Clinton, yaptığı açıklamada, “bu iş için doğru kişi” olarak tanımladığı eşinin, ABD'nin yurt dışındaki imajının düzeltilmesi, Irak savaşının sona erdirilmesi, barışın temini ve ulusal güvenliğin artırılması yönünde çalışacağını söyledi.

Eski Başkan, eşinin yabancı lider ve diplomatların saygısını kazanmış bir kişi olduğunu, Senatodaki çalışmalarıyla da halkın yararı ve değerlerine, ulusal güvenliğe öncelik vereceğini gösterdiğini belirtti.

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