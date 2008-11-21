Obama, iç güvenliğin başına kadın getiriyor

Kasım CİNDEMİR / WASHINGTON Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi

CNN’in haberine göre Obama’nın İç Güvenlik Bakanlığı için bir numaralı adayı Arizona Valisi Janet Napolitano. Demokrat vali, Obama için kampanya yapmıştı. CNN, Obama’nın Ticaret Bakanlığı için de Chicago’lu iş kadını Penny Pritzker’i düşündüğünü bildirdi.



Obama, eski Senato Lideri Tom Daschle’ı Sağlık Bakanı yapmaya karar verdi. ABD’de ciddi bir sağlık sistemi krizi yaşanırken, konu, seçim kampanyasının en tartışmalı unsurlarından biri olmuştu. Barack Obama, sigortasız 45 milyon Amerikalı’nın sigortalı olması için sistemde reform yapmaya söz vermişti.



Obama’nın, Savunma Bakanı Robert Gates’i bir yıl daha görevde tutacağı ve yardımcısı olarak da Richard Danzig’i atayacağı görüşü de yaygın.



New York Senatörü Hillary Clinton Dışişleri Bakanlığı görevini kabul edip etmediği takdirde ikinci seçenek olarak, Bill Clinton döneminin Enerji Bakanı Bill Richardson’ın adı öne çıkıyor. Richardson, ABD’nin BM Daimi Temsilciliği görevini de yürütmüştü.



