Obama Hillary'i dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlÄ±ÄŸÄ±na atÄ±yor

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ABD'de baÅŸkan seÃ§ilen Barack Obama'nÄ±n, New York senatÃ¶rÃ¼ Hillary Rodham Clinton'u haftaya dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanÄ± olarak atama eÄŸiliminde olduÄŸu belirtildi.Â

Clinton'Ä±n dÄ±ÅŸiÅŸlerinin baÅŸÄ±na geÃ§mesi fikrinin iki eski rakip arasÄ±nda gizlice gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lmesinden bir hafta sonra, taraflarÄ±n bu dÃ¼ÅŸÃ¼ncenin hayata geÃ§mesi yÃ¶nÃ¼nde hÄ±zla ilerledikleri belirtiliyor.



Demokrat Partili bir yetkili, Obama'nÄ±n eski rakibi Clinton'Ä±, 27 KasÄ±m ÅŸÃ¼kran gÃ¼nÃ¼ tatilinden sonra bakanlÄ±ÄŸa atama eÄŸiliminde olduÄŸunu sÃ¶yledi. Yetkili, Obama ile Hillary Clinton'Ä±n, dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶reviyle ilgili sÃ¼rekli mÃ¼zakerelerde bulunduklarÄ±nÄ± belirtti.



Demokrat partili yetkilinin bu aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n, Obama'nÄ±n ekibinin, Clinton'Ä±n teklifi geri Ã§evirme niyetinde olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± hissini taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶sterdiÄŸi belirtiliyor.

