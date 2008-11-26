Obama Gates'i kabinesinde de görmek istiyor

AP ajansına göre, adı açıklanmayan bir yetkili, Obama'nın, Gates'ten, başkanlık döneminin başlarında görevini sürdürmesini istediğini söyledi. Obama'nın kabinesini duyurmaya henüz hazır olmaması nedeniyle adının açıklanmasını istemediği belirtilen yetkili, Gates'in en az bir yıl daha savunma bakanlığını sürdürebileceğini ifade etti.
George W. Bush yönetiminde 2 yıldır savunma bakanlığı görevini yürüten ve ılımlı bir Cumhuriyetçi Parti'li olarak nitelenen Gates'in, yeni yönetimde de görev almasıyla Obama'nın kabinesinde, rakip partiden birinin yer alacağı sözünü yerine getireceği kaydediliyor.
Reuters ajansı da Demokrat Parti'den bir kaynağa dayanarak, Obama'nın, Gates'den yeni yönetimde görevini sürdürmesini istemeyi tasarladığını duyurdu.
Kaynak, Gates'le görüşmelerde ilerleme sağlandığını belirterek, Bakanın, Obama yönetiminde ekibinden kimlerin kalacağını görüşmeye başladığını söyledi.Haber
sitesi Politico da yeni kabinede Gates'in görevinde kalacağını, Obama'nın emekli general James Jones'u ulusal güvenlik danışmanlığına atayacağını duyurdu.