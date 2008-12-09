Obama’dan neyim eksik

Reha ERUS / ROMA Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi İtalya hükümetinde Eşit Fırsatlar Bakanlığı’nı üstlenen Başbakan Silvio Berlusconi’nin favorisi Mara Carfagna "Herkesin ABD’nin yeni Başkanı Barack Obama’yı göklere çıkartmasını anlayamıyorum. Alt tarafı parlamenterlik deneyimi benden sadece birkaç yıl daha fazla. Biraz abartılmıyor mu?" dedi.

Aynı zamanda hükümet sözcülüğünü de üstlenen ve geçmişte ekranlarda sunuculuk yapan Mara Carfagna, Obama’nın dünya çapında ilgi görmesini garipsediğini de sözlerine ekledi. Bir radyo programına katılan Eşit Fırsatlar Bakanı "Eğer Silvio Berlusconi öz babam olsaydı ne saç ektirmesine ne de saçlarını boyatmasına izin verirdim" yorumunu yaptı.