Obama da devreye girdi: Biden için önümüzdeki 72 saat çok kritik! Trump'tan dikkat çeken mesaj

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Kasım ayında düzenlenecek seçimler için geri sayım başlarken ABD siyasi arenası hiç olmadığı kadar karışık. Eski ABD başkanı Donald Trump'a düzenlenen suikast girişimi, ABD Başkanı Joe Biden'ın ilerleyen yaşı ve zihinsel sağlığı ile ilgili tartışmalar devam ediyor.



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CNN International'a göre Biden hiç olmadığı kadar yalnız kalmış durumda. Beyaz Saray'daki birçok üst düzey yetkili başkanın adaylıktan çekilmesi gerektiğini düşünüyor. CNN'e konuşan Demokrat partili bir vali önümüzdeki 72 saatin çok kritik geçeceğini belirterekdedi.

BİDEN'A ÇAĞRILARA OBAMA DA KATILDI

ABD medyasına göre, yaklaşan başkanlık seçimlerinde Joe Biden'ın Demokratların adayı olarak yarışmasına yönelik muhalefet büyüyor.

Washington Post gazetesinin bildirdiğine göre, eski ABD Başkanı Barack Obama da "Biden'ın şansının giderek azaldığını" bildirdi ve ABD Başkanı'nın tekrar aday olmasına yönelik çekincelerini dillendirdi.



Washington Post gazetesine göre Obama, Trump'la gerçekleştirdiği televizyon programından bu yana Biden'la bir kez görüşmüş olsa da, perde arkasında seçim kampanyasının geleceğiyle ilgili görüşmelere yoğun bir şekilde katılıyor.



Her fırsatta Biden'ın 'mükemmel bir başkan' olduğunu dile getiren Obama, kendini bir nevi danışman olarak görüyor ve müttefiklerine Biden'ı ve mirasını korumak istediğini söylüyor. Ancak son dönemde anketlerde görülen ciddi düşüş eski başkanının da kaygılarını yüksel sesle dile getirmesine neden oldu.

Obama'nın sözcüsü ise iddiayla ilgili yorum yapmayı reddetti.



BBC'ye konuşan bir Demokrat Parti yetkilisi de parti içerisinde birçok kişinin, "Biden'ın çekilmesinin kaçınılmaz olduğunu" düşündüğünü aktardı. CBS News kanalının yer verdiği bir ankette, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın, Joe Biden'ın beş puan önünde olduğu görülüyor. Anketlerde Trump'ın öne geçerek arayı birkaç puan açması, Biden üzerindeki 'adaylıktan çekil' baskısını güçlendiriyor.

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Biden'ın kampanya ofisi ise Demokrat Parti saflarındaki itirazların "temelsiz olduğunu" ve Biden'ın adaylığının devam ettiğini dile getiriyor. ABD medyası, Demokratların önde gelen isimlerinden eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ve kongre üyeleri Hakeem Jeffries ve Chuck Schumer'ın Biden'ın adaylığına muhalefet ettiğini duyurdu.

CNN kanalı, Pelosi'nin Biden ile görüşerek, "anket sonuçlarının kazanamayacağını gösterdiğini" söylediğini ileri sürdü. Geçtiğimiz haftalarda Demokrat Parti'den 20 civarı siyasetçi, Biden'a 'adaylıktan çekil' çağrısı yapmıştı. Bunlar arasında olan California'dan kongre üyesi Adam Schiff, "Başkan'ın Trump'ı yenebileceğinden oldukça şüpheliyim" dedi. Haberlere göre önde gelen Demokrat Partili isimler, Biden'a adaylığını gözden geçirme çağrısını yapıyor. BBC'ye konuşan Demokrat Partili kaynak ise "Hepimiz kaçınılmaz kararı bekliyoruz" yorumunu yaptı.



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Trump, 13 Temmuzda seçim mitingi sırasında uğradığı suikast girişiminin ardından Milwaukee'de düzenlenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'nde ilk kez halkın karşısına çıkarak konuşma yaptı.

"Tüm Amerika'nın başkanı olmak için adaylığı kabul ediyorum, sadece Amerika'nın yarısı için değil" ifadelerini kullanan Trump, sadece Amerika'nın yarısını kazanmanın başarı olmadığını vurguladı. Trump, "İnanç, bağlılık ve gururla ABD başkanlığına adaylığınızı kabul ediyorum." ifadelerini kullandı.



İLK KONUŞMASINDA VERDİĞİ MESAJLAR DİKKAT ÇEKTİ

Trump ilk konuşmasında enflasyonu düşürme ve "her türlü uluslararası krizi sona erdirme" sözü verdi ancak bunu nasıl yapacağına dair herhangi bir ayrıntı vermedi.

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Göçmenler konusunda sert politikalara döneceğinin sinyalini veren Trump, ülke tarihindeki en büyük sınır dışı etme operasyonunun sözünü verdi. İngiliz Guardian gazetesine göre Trump'ın planı kapsamında yasal açıdan tartışmalı askeri birlikler yeniden konuşlandırılacak, büyük şehirlerde baskınlar düzenlenecek ve güney sınırı boyunca geniş gözaltı kampları kurulacak.

Dış politikada izleyeceği stratejiyi anlatan Trump, ABD'nin rakiplerinin dünyayı savaşla karşı karşıya bıraktığını söyledi ve "İsrail'de ve Ukrayna'da olanlara bakın" dedi. Trump, ABD'yi bütünüyle saldırılardan koruyacak bir "Demir Kubbe" inşa edeceklerini de ileri sürdü.

