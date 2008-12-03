Obama başkanlığı devraldıktan sonra Irak'a gidecek

A.A Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi ABD Başkanlığına seçilen Barack Obama'nın 20 ocakta başkanlığı devir almasının ardından Irak'ı ziyaret etme niyetinde olduğu bildirildi.

Irak Başbakanı Nuri el Maliki'nin bürosundan yapılan açıklamada, bu akşam Obama ve Maliki'nin telefonda görüştüğü belirtildi.



Görüşmede Obama'nın, Irak'taki güvenlik durumunun iyileşmesi konusunda Irak Başbakanının çabalarından memnuniyet duyduğunu söylediği ve başkanlığı devir almasından sonra Irak'ı ziyaret etme isteğini dile getirdiği kaydedildi.



Açıklamaya göre, telefon görüşmesinde Obama, ABD ile güvenlik anlaşmasının imzalanmasında Irak Hükümetinin oynadığı önemli rolü takdir ettiğini ve karşılıklı işbirliğini güçlendirmek istediğini de belirtti.



Obama'nın ayrıca, Irak'ın egemenliği ve bütünlüğüne saygı gösterdiğini söylediği ve teröristlerle mücadele konusunda birlikte çalışma konusundaki isteğini yinelediği belirtildi.



