Obama adı okullara verildi

ABD'nin 44'üncü başkanlık seçiminde yarışı kazanan Barack Obama'nın adı, kendisi daha 'ABD Başkanı' olarak göreve başlamadan okullara, sokaklara, parklara verilmeye başlandı.

New York’ta bir okul, 20 Ocak'ta görevi ABD Başkanı George Bush’'an devralacak Barack Obama'nın adını aldı. New York’un Long Island bölgesinde bulunan ilkokulun yönetim kurulu, geçen perşembe gününe kadar ‘Ludlum' olan okul adını, ‘Barack Obama İlkokulu' olarak değiştirdi. Okulun, henüz göreve başlamadığı için, ‘seçilmiş başkan’ olarak nitelenen Barack Obama'nın adını alan ilkokul olduğu, ülke genelinde birçok okul, sokak, cadde ve park adlarının değiştirilerek ‘Barack Obama’ adı verilmesi için çalışmalar yapıldığı belirtildi. Yine Long Island'ta ‘The Clear Stream Avenue Okulu' adını taşıyan ilköğretim kurumunun, ABD'nin ilk zenci başkanı seçilen Barack Obama'nın adını almak için yapılan teklife önümüzdeki ay karar vereceği, Portland eyeletinde de Clark K-8 At Binnsmead Okulu adının ‘Barack Obama Okulu’ olarak değiştirilmesi için öğrenciler tarafından girişim başlatıldığı bildirildi.