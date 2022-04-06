Obama 5 yÄ±l sonra Beyaz Saray'da... Biden neye uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±!

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Eski ABD BaÅŸkanÄ± Barack Obama, 20 Ocak 2017'de gÃ¶revinin sona ermesinden bu yana ilk kez Beyaz Saray'a geldi.

BaÅŸkanlÄ±k dÃ¶neminde hayata geÃ§en sigorta sistemi 'Obamacare'in imzalanmasÄ±nÄ±n yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ vesilesiyle Beyaz Saray'a gelen Obama'nÄ±n espirisi ise tabiri caizse buluÅŸmaya damgasÄ±nÄ± vurdu.

ABD BaÅŸkanÄ± Biden'Ä±n konuÄŸu olan ve birlikte Ã¶ÄŸle yemeÄŸi yiyen Obama, konuÅŸmasÄ±nda Biden'Ä±n 'Obamacare'in sÄ±kÄ± bir takipÃ§isi olacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

KonuÅŸmasÄ±nÄ±n bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde ABD BaÅŸkanÄ±'na 'SayÄ±n BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Biden' diye hitap eden Obama kÄ±sa sÃ¼reli bir ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±ÄŸa ve gÃ¼lÃ¼ÅŸmelere neden oldu.

BÄ±den'Ä±n kÄ±sa sÃ¼reli bir ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±k yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼rken, Obama daha sonra 'Tabii ki bu bir ÅŸakaydÄ±' diyerek sÃ¶zlerine aÃ§Ä±klÄ±k getirdi.

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2009 - 2017 yÄ±llarÄ±nda Obama'nÄ±n baÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ± olan Biden ise eski baÅŸkana 'yemek yerken oturma dÃ¼zeni konusunda kafamÄ±z karÄ±ÅŸtÄ±' espirisi ile karÅŸÄ±lÄ±k verdi.

GaflarÄ± ile meÅŸhur 79 yaÅŸÄ±ndaki ABD baÅŸkanÄ± Joe Biden dÃ¼n de ilginÃ§ bir pot kÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

KatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± askeri bir tÃ¶rende eÅŸinin yaptÄ±ÄŸÄ± katkÄ±lara dikkat Ã§ekmek isteyen baÅŸkan, Jill Biden'Ä±n, eski ABD BaÅŸkanÄ± Barack Obama dÃ¶neminde baÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ± olduÄŸunu sÃ¶ylemiÅŸti.

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TRUMP 'BUNAK' DEMÄ°ÅžTÄ°

DÃ¼nyanÄ±n en yaÅŸlÄ± baÅŸkanlarÄ±ndan biri olan 79 yaÅŸÄ±ndaki Biden'Ä±n konuÅŸurken sÄ±k sÄ±k hata yapmasÄ±, akÄ±l saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ile ilgili endiÅŸeleri tekrar tekrar gÃ¼ndeme getiriyor.

75 yaÅŸÄ±ndaki eski BaÅŸkan Donald Trump Biden'a seÃ§im kampanyasÄ±nda 'bunak' demiÅŸ ve biliÅŸsel teste girmesi haline sÄ±nÄ±fta kalacaÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.

GAFLARI Ä°LE MEÅžHUR...

Ancak yaÅŸÄ±ndan baÄŸÄ±msÄ±z olarak Biden'Ä±n onlarca yÄ±llÄ±k siyasi kariyeri boyunca gaflara ve yanlÄ±ÅŸ konuÅŸmaya eÄŸilimli olduÄŸu herkesin kabul ettiÄŸi bir gerÃ§ek.

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Biden, ABD BaÅŸkanÄ± olmasÄ±ndan sonra BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Kamala Harris'ten defalarca kez 'BaÅŸkan Harris' olarak sÃ¶z etmiÅŸ, bu yÄ±l baÅŸÄ±nda da yÄ±llarÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rarak 2020 yÄ±lÄ±na girdiÄŸimizi sÃ¶ylemiÅŸti.

ABD'de yapÄ±lan anketlerde 2024'te ikinci bir dÃ¶nem iÃ§in aday olmayÄ± planladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Biden'Ä±n zihinsel keskinliÄŸi hakkÄ±nda geniÅŸ endiÅŸeler yer alÄ±yor.

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