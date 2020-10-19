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Dünya
AA
Haber Giriş: 19.10.2020 - 23:20 | Son Güncelleme:

O ülkede koronavirüs ölümlerinde yeni rekor!

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O ülkede koronavirüs ölümlerinde yeni rekor!
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Ürdün'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 35 artarak 380'e yükselirken, bir günde en yüksek can kaybı görüldü.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 35 kişinin yaşamını yitirdiği, 1364 kişide virüs tespit edildiği, 94 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 380'e, vaka sayısının 38 bin 937'ye çıktığı, 7 bin 411 kişinin iyileştiği ifade edildi.

Ülkede mart ayında salgının başlamasından bu yana en yüksek günlük can kaybı bugün kaydedilmiş oldu.

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