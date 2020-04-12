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Dünya
DHA
Haber Giriş: 12.04.2020 - 12:05,Son Güncelleme:

O ülke böyle duyurdu: Hastaların yüzde 70’den fazlası iyileşti

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O ülke böyle duyurdu: Hastaların yüzde 70’den fazlası iyileşti
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Güney Kore - Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (KCDC), Güney Kore’de koronavirüs (Covid-19) tedavisi gören kişilerin yüzde 70’inden fazlasının iyileştiğini açıkladı.

KCDC, Güney Kore’de koronavirüs hastalarının yüzde 70'inden fazlasının iyileştiğini ve 10 bin 512 hastanın 7 bin 368'inin hastalıktan kurtulduğunu belirtti. Ülkede hayatını kaybedenlerin sayısının 3 kişi artmasıyla ülke genelinde virüsten ölen kişi sayısı 214’e yükseldi.

 

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