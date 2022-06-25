O stratejik şehir Rusya’ya geçti

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RUSYA’nın Ukrayna’ya açtığı ilan edilmemiş savaş dördüncü ayını geride bırakırken çatışmaların yoğunlaştığı Donbas bölgesinde stratejik Severodonetsk şehri tamamen Rus güçlerinin kontrolü altına girdi.

ÇEKİLME KARARI

Mayıs başından bu yana Severodonetsk şehrini savunan Ukrayna ordusu, şehirden çekilme kararı aldığını ilan etti. Donbas’taki Lugansk bölgesi olağanüstü hal valisi (OHAL) Sergey Gayday, çekilme kararı alındığını ilan ederek, “Severodonetsk şehrini düşmana teslim etmemek için daha fazla direnmemizin anlamı kalmadı. Mevzilerimiz Rusların yoğun topçu ateşi ve bombardımanı neticesinde yerle bir edildiği için birliklerimizin burada kaldıkları her gün sadece daha fazla can kaybı vermemiz anlamına geliyor. Bu yüzden şehirden tamamen çekilme kararı aldık. Düşmana daha donanımlı yeni savunma hattında direniş göstermek üzere geri çekiliyoruz” dedi.

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AĞIR BOMBARDIMAN

2014 yılında ayrılıkçı Lugansk bölgesinin geçici başkenti ilan edilen Severodonetsk şehri dün resmen el değiştirirken, çatışmalar Donetsk nehrinin karşı yakasında yer alan Lisiçensk kasabasına taşındı. Severodonetsk örneğinde olduğu gibi bu kasaba da üç günden bu yana Rus birlikleri tarafından uzaktan ağır ateşe tutuluyor. Obüs topları, havadan bombardıman ve Grad füze sistemlerinin yanı sıra Rus kuvvetleri, Viyana Konvansiyonu ile kullanımı yasaklanan TOS-1 termobarik füze sistemini de kasabaya karşı kullanıyor. Severodonetsk’ten sonra Lisiçansk kasabasının da önümüzdeki günlerde Ruslar tarafından ele geçirilmesinin ardından, Rus birliklerinin Donetsk bölgesinde yer alan Slavyansk ve Krematorsk şehirlerine yönelmeleri bekleniyor.

LAVROV’DAN BARIŞ MESAJI

Bu arada Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, barış görüşmeleri hakkında yeni açıklama yaptı. Lavrov, “Savaşı sona erdirmek Kiev yönetiminin elinde. Top onların sahasında. Bizim Rusya olarak Ukrayna yönetiminden hangi taleplerimiz olduğunu onlar çok iyi biliyor. Bizim şartlarımızla masaya oturmayı kabul etmeleri halinde kısa sürede savaş sona erecektir” ifadelerini kullandı.

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JOHNSON: RUSYA’YA BOYUN EĞERSEK DAHA KÖTÜ OLUR

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un “toprak karşılığında barış” anlamına gelen açıklamasına İngiltere Başbakanı Boris Johnson’dan tepki geldi. Ruanda ziyareti sırasında Guardian gazetesine konuşan Johnson, “Rusya’nın saldırganlığına kesinlikle taviz vermemek gerek. G7 ülkeleri ve NATO’nun Madrid zirvesinde müttefiklerimize bunu anlatacağız. Avrupa ülkeleri Ukrayna yönetimine baskı yaparak ‘kötü barışı’ savunmamalı. Ukrayna’dan topraklarını kaybetmesi pahasına Rusya ile ateşkese varması istenmemeli. Avrupa’da bunun tersini düşünenler varsa derin yanılgı içerisindeler. Ukrayna’da istediğini alan Putin Rusya’sı durmayacak. İleride çok daha tehlikeli ihtilafların fitili, Ukrayna’da ateşlenmiş olacak” açıklamasını yaptı.

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MACRON: ADAYLIK STATÜSÜ SİYASİ BİR JEST

AVRUPA Birliği’nin (AB) Ukrayna’ya adaylık statüsü vermesi yapılan teknik değerlendirmelerden ziyade savaş ortamının da etkili olduğu, duygusal yanı ağır basan bir boyuta sahip. Kararın teknik mi siyasi temelli mi olduğu da Brüksel kulislerinde tartışılan bir konu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AB Zirvesi’nde yaptığı açıklamada, kararın siyasi bir mesaj olduğunu net şekilde dile getirdi. Macron, “Moldova ve Ukrayna için bu durum açıkça ortamla bağlantılıdır ve evet, bu siyasi bir mesajdır, bunu tamamen kabul ediyorum” dedi. (Güven ÖZALP/BRÜKSEL)