O senatörler yine devrede... Türkiye’ye karşı tasarı sundular

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Ortak yazılı açıklama yayımlayan iki Senatör, “2024 Türk Saldırganlığına Karşı Koyma Yasası” adını verdikleri tasarının, “ABD’nin ve dünyanın geri kalanının ulusal güvenliğini tehdit eden DEAŞ’ı yeniden ortaya çıkarma riskini taşıyan Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) yönelik Türkiye veya Türkiye destekli saldırıların önlenmesini amaçladığını” belirtti.

AYN EL ARAB BASKISI

Graham ve Van Hollen, ABD ve Türkiye’nin diplomatik yollarla iş birliği yaparak Türkiye-Suriye sınırında ve özellikle Ayn El Arab (Kobani) şehrinde kalıcı ateşkes ve silahsızlandırılmış bölge oluşturması gerektiğini savundu. Senatörler açıklamayı “Suriye’de yaşanan sorunların barışçıl bir şekilde çözüleceğine dair umudumuzu koruyoruz” diyerek bitirdi. Kongre’nin sistemine daha yeni girilen yasa tasarısının içinde ne tür yaptırımlar olduğu henüz bilinmiyor.

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GEÇMESİ GERÇEKÇİ Mİ

118’inci Kongre yasama dönemi 3 Ocak’ta sona erecek. Noel tatilinde olan Kongre, 6 Ocak’ta iş başı yapacak. Senato’da tasarı, komiteden onaylanıp her iki kamaraya gitse dahi Başkan Joe Biden’ın görevi bırakacağı tarih olan 20 Ocak’a kadar böyle bir tasarının onaylanıp onaylanmayacağı belirsizliğini koruyor.