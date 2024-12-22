×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

O senatörler yine devrede... Türkiye’ye karşı tasarı sundular

Güncelleme Tarihi:

#Senatör Lindsey Graham#Chris Van Hollen#Senatörler
O senatörler yine devrede... Türkiye’ye karşı tasarı sundular
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2024 07:00

AMERİKALI Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ve Demokrat Senatör Chris Van Hollen, Türkiye’nin YPG/PKK terör örgütünün ana unsur olduğu SDG’ye yönelik olası operasyonunu engellemek amacıyla yaptırım yasa tasarısı sunduklarını duyurdu.

Haberin Devamı

Ortak yazılı açıklama yayımlayan iki Senatör, “2024 Türk Saldırganlığına Karşı Koyma Yasası” adını verdikleri tasarının, “ABD’nin ve dünyanın geri kalanının ulusal güvenliğini tehdit eden DEAŞ’ı yeniden ortaya çıkarma riskini taşıyan Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) yönelik Türkiye veya Türkiye destekli saldırıların önlenmesini amaçladığını” belirtti.

AYN EL ARAB BASKISI

Graham ve Van Hollen, ABD ve Türkiye’nin diplomatik yollarla iş birliği yaparak Türkiye-Suriye sınırında ve özellikle Ayn El Arab (Kobani) şehrinde kalıcı ateşkes ve silahsızlandırılmış bölge oluşturması gerektiğini savundu. Senatörler açıklamayı “Suriye’de yaşanan sorunların barışçıl bir şekilde çözüleceğine dair umudumuzu koruyoruz” diyerek bitirdi. Kongre’nin sistemine daha yeni girilen yasa tasarısının içinde ne tür yaptırımlar olduğu henüz bilinmiyor.

Haberin Devamı

GEÇMESİ GERÇEKÇİ Mİ

118’inci Kongre yasama dönemi 3 Ocak’ta sona erecek. Noel tatilinde olan Kongre, 6 Ocak’ta iş başı yapacak. Senato’da tasarı, komiteden onaylanıp her iki kamaraya gitse dahi Başkan Joe Biden’ın görevi bırakacağı tarih olan 20 Ocak’a kadar böyle bir tasarının onaylanıp onaylanmayacağı belirsizliğini koruyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Senatör Lindsey Graham#Chris Van Hollen#Senatörler

BAKMADAN GEÇME!