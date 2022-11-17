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O senatörler yine devrede: ‘Türk askeri çekilsin F-16 uçağı verilmesin’

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#ABD#Yoannis Kasulidis#Senatör
O senatörler yine devrede: ‘Türk askeri çekilsin F-16 uçağı verilmesin’
Ömer BİLGE
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2022 07:00

ABD’de Rum-Yunan lobisini oluşturan senatör ve temsilciler meclisi üyeleri, Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’le online buluşarak Türkiye’ye karşı hadsiz çıkışta bulundular.

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Lobi şirketleri üzerinden elde ettikleri gelirlerin karşılığını veren senatörler, Rumların duymak istediği sloganlara sarıldı, “Türk askeri Kıbrıs’tan çekilsin, Türkiye’ye F-16 satışına asla izin vermeyeceğiz” sözleri verdi. ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi üyesi Rum-Yunan lobisinin şahin ismi Senatör Bob Menendez, ABD’de örgütlü Rum diyasporasının, önceki gün yapılan KKTC’nin 39’uncu kuruluş yıldönümü törenleriyle ilgili düzenlediği online buluşmada, Türkiye’ye F-16 satışına da izin vermeyeceğini söyledi. Toplantıya, senatörler Bob Menendez, Chris Van Hollen, John Sarbanis ve Dina Titus, Temsilciler Meclisi üyeleri Gus Bilirakis ve Chris Pagas da katıldı.

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Temsilciler Meclisi üyesi Chris Pagas, 20 Kongre üyesinin imzaladığı bir bildiriyle Kongre’ye Türkiye’ye F-16 satışının engellenmesi çağrısında bulundu. ABD’de Ermeni örgütü ANCA direktörü Aram Hamparyan, bildiriyle Kongre’den Başkan Biden’ın 2023 bütçesi çerçevesinde silah satışlarına sınırlama getirilmesini istediklerini söyledi. 

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#ABD#Yoannis Kasulidis#Senatör

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