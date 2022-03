O Putin'in itiraf etmediği gizli aşkı mı? Gizli First Lady mi? Alina Kabaeva hakkında her şey...

Haberin Devamı

Ukrayna’ya açtığı savaş ile dünyanın gündeminde ilk sırada yer alan Vladimir Putin’in adını hiç duymadığımız kadar duyuyor, hayatı hakkında belki de bu zamana kadar hiç merak etmediğimiz detayları okuyoruz.

Putin ile beraber son zamanlarda adını çok sık duyduğumuz biri daha var; Alina Kabaeva. Eski jimnastikçi ve olimpiyat şampiyonu Kabaeva, güzelliği ve yeteneği ile bir dönem Rusya’nın en beğenilen kadınlarından biriydi.

38 Yaşındaki Kabaeva ile Vladimir Putin hakkında çok uzun yıllardır beraber olduklarına hatta evlendiklerine dair iddialar dolaşıyor. Kabaeva’nın Putin’den dört çocuğu olduğu da konuşulanlar arasında.

Ancak ikili arasındaki ilişki, Kremlin tarafından asla kabul edilmiyor, ne zaman gündeme gelse net bir şekilde reddediliyor. İddiaların reddedilmesi elbette konunun gündemden düşmesi için yeterli olmuyor.

İSVİÇRE’DE SAKLANIYORLAR İDDİALARI SONRASI 65 BİN İMZA!

Putin’in Ukrayna’ya açtığı savaş sonrası, Kabaeva ve çocuklarının İsviçre’de bir bir dağ evinden saklandığı iddiaları üzerine Rusya’ya tepki yağdı. Çıkan haberlerin ardından Kabaeva’nın ülkeden sınır dışı edilerek Rusya’ya gönderilmesini isteyen İsviçreliler imza kampanyası başlattı. Bu ayın başında başlatılan imza kampanyasına yaklaşık 65 bin kişi destek verdi.

Ayrıca İsviçre hükümetine de Kabaeva'nın sınır dışı edilmesi için dilekçe yağıyor.

Putin'in muhalifleri, Kabaeva'nın ünlü çikolata müzesiyle tanınan sakin bir göl kenarı şehri olan Lugano'nun yakınında saklandığına inanıyor. Öte yandan Kabaeva’nın İsviçre'de saklandığına dair hiçbir kanıt yok. Farklı raporlar onun Sibirya, Altay Dağları'ndaki bir yeraltı sığınağında olduğuna işaret ediyor.

BİLİNEN TEK RESMİ İLİŞKİSİ 2014’TE BİTTİ

Putin’in özel hayatıyla ilgili gerçekleri tespit etmek oldukça zor. Putin’in resmi olarak bilinen tek ilişkisi Lyudmila Shkrebneva ile olan evliliğiydi.

Leningrad Devlet Üniversitesi Hukuk Bölümü'nden 1975'te mezun olan Putin, KGB Devlet Güvenlik Komitesi’nde çalışmaya başladı. 1980’lerin başında uçuş görevlisi olan Lyudmila Aleksandrovna Ocheretnaya ile tanıştı ve 1983 yılında dünya evine girdi.

Putin, eşi için “Müstakbel eşim Lyuda ile arkadaş olduk. İki ya da üç yıl daha evlenmezsem bir daha asla evlenemeyeceğimi anladım. Ancak bir yandan da bekar hayatı yaşamaya çok alışmıştım. Lyudmila bu alışkanlığımı kökünden söktü” ifadelerini kullanmıştı.

Putin ile eşi Lyudmila, 30 yıllık beraberliğin ardından ayrılma kararı aldı. Çift 2014 yılında boşandı. Lyudmila, Putin'den ayrıldıktan birkaç yıl sonra iş insanı Artur Oçeretni ile evlendi.

“Müdahaleye izin vermediğim özel bir hayatım var” diyen Putin ise eşiyle boşandığından beri, aşk hayatı hakkında sessiz kalmayı tercih etti. Ancak hakkında sık sık aşk haberleri çıkmaya devam etti.

Putin’in sessizliği, Kabaeva'nın Rusya'nın ‘gizli first lady'si olduğu söylentilerini bastırmaya yetmedi.

ALİNA’YA İLGİSİ ÇOK ESKİYE DAYANIYOR

Aston Üniversitesi öğretim görevlisi ve Rich Russians: From Oligarchs to Bourgeoisie (Zengin Ruslar: Oligarşilerden Burjuvaziye) kitabının yazarı Dr. Elisabeth Schimpfössl, “Vladimir ve Alina'nın Kremlin'de birlikte yaşadıklarına” dair söylentiler duyduğunu söylüyor.

İkisi arasındaki ilişki hiçbir zaman kabul edilmese de aşklarının uzun vadeli olduğuna, Putin’in Kabaeva'ya olan ilgisinin en az 2008’e ve hatta çok daha öncesine dayandığına dair pek çok ipucu söz konusu.

AİLESİ HAKKINDA ASLA KONUŞMADI

1983 Yılında Özbekistan'ın Taşkent şehrinde doğan Kabaeva'nın babası profesyonel bir futbolcuydu ve annesi milli takımda basketbol oynuyordu. Ancak Kabaeva’nın başarı yoluna girdiğinde köklerini sağlam bir şekilde terk ettiği söyleniyor.

Kendisini 1990’lı yıllarda tanıyan bir kaynak, “Kabaeva hiçbir zaman ailesi ya da geçmişi hakkında konuşmazdı. Soru sormama rağmen bu konuyla pek ilgilenmezdi” diyor.

Ailesi, ritmik jimnastiğe beş yaşında başladığı söylenen Kabaeva'yı Moskova'ya götürdü ve Alina burada eski Sovyet dönemi antrenörü Irina Viner'in kanatları altına alındı.

Dr. Schimpfössl, Kabaeva'nın Putin ile tanışmasının siyasetten çok spor yoluyla olduğunu söylüyor, “Onları Oligark Alisher Usmanov ile evlenen antrönörü Irina Viner tanıştırdı” diyor.

13 yaşına geldiğinde Rusya adına yarışmaya başlayan Kabaeva, 2 Olimpiyat, 14 Dünya Şampiyonası ve 25 Avrupa Şampiyonası madalyası ile ritmik jimnastik tarihinin en başarılı jimnastikçilerinden biri olarak tanınıyor. Öte yandan 2001'deki doping cezası, o yıl kazandığı dünya şampiyonluğunun elinden alınmasına neden olmuştu.

23 Eylül 2006 tarihli bu fotoğrafta, Alina Kabaeva Moskova'da düzenlenen 22. Avrupa Ritmik Jimnastik Şampiyonası sırasında performans sergiliyor.

‘SADE, HOŞ VE ARKADAŞ CANLISI’

Onu 20'li yaşlarının başındayken tanıyan bir kaynak, o sırada Moskova Merkez Hipodromunun yakınında ‘mütevazı ve oldukça Sovyet’ bir dairede yaşadığını söyledi, Kabaeva’yı “tatlı, sade, hoş ve arkadaş canlısı” olarak tanımladı.

GÜRCÜ BİR SEVGİLİSİ VARDI

O zamanlar, Kabaeva'nın bir erkek arkadaşı vardı. Aslen Gürcistanlı olan ve Moskova’da polis memuru olarak görev alan erkek arkadaşı, bir gecede terfi etmiş kariyer basamaklarını çok hızlı tırmanmıştı. Kabaeva’nın o dönemlerde yakınında olan bir arkadaşı, “Benimle onun hakkında konuştu ve oldukça gururlu görünüyordu” diye anlatıyor.

Kabaeva'yı “yaşından daha genç görünen, oldukça naif ve heyecanlı” bir genç kadın olarak hatırladığını söyleyen kişi, şu bilgileri de veriyor:

“Bir gün Kabaeva'nın dairesine bir çanta dolusu kıyafet geldi. Onları kimin gönderdiğini asla öğrenemedim. Kıyafetleri, çantaları bana gösteriyor, ‘beğendin mi?’ diye soruyordu.”

Kabaeva’nın Gürcü polis memuruyla ilişkisi, kariyeri çıkışa geçtikten sonra bitti. Kabaeva'nın daha sonra “Çok sevdiğim” dediği bir adamla tanıştığını söylediğini anlatan kaynak, ünlü jimnastikçinin sözlerini aynen aktarıyor: “Bazen o kadar mutlu olursun ki, bu mutluluktan korktuğunu hissedersin…”

Kabaeva'nın kendine güveni, jimnastikçi olarak gösterdiği başarı doğrultusunda açıkça arttı. Ülkede o kadar popüler hale geldi ki, bir Rus pop grubu onun hakkında ‘Alina’ adında bir şarkı kaydetti.

‘HERKES ALİNA KABAEVA GİBİ OLMAK İSTİYOR’

Kabaeva yetenekleri söz konusu olduğunda hiç de mütevazı değildi. Verdiği bir demeçte, “Jimnastikte yıldız olmak sadece yetenekle ilgili değil, aynı zamanda kişilikle ilgili. Bakın bana… Kaba olmak istemiyorum ama herkes Alina Kabaeva gibi olmak istiyor” sözleriyle kendisiyle ne kadar gurur duyduğunu gözler önüne sermişti.

‘Rusya'nın en esnek kadını’ olarak tanımlanan Alina Kabaeva 2004’te jimnastikten emekli oldu, 2007 yılında ise spora kısa bir dönüş yaptı. Ardından siyasetle ilgilenmeye başlayan Kabaeva, Putin yanlısı Birleşik Rusya partisini temsil eden Devlet Duması'na seçildi.

‘O HAMİLE!’

2008 yılında Putin’in de katıldığı bir ödül töreninde yeniden görüldüğünde hayatı dramatik olarak değişti.

Kabaeva'nın yakın çevresi, “Büyük bir resmi akşam yemeği yedik. Sonra baktım ve bu kızı beyaz bir elbise içinde gördüm. ‘Aman Tanrım bu Alina’ dediğimi hatırlıyorum” diye anlatıyor. Kabaeva’nın ne kadar kilo aldığına şaşırdığından bahseden kaynak, davetteki bir misafirin ona “Eh, o hamile” dediğini ve Putin ile ilişki yaşadığını söylediğini aktarıyor.

2008 yılındaki resmi davette Kabaeva kameralara beyaz elbisesiyle böyle poz vermişti.

YILLIK KAZANCI 7,7 MİLYON EURO

Kariyeri modellik ve TV programcılığı ile ilerleyen Kabaeva, 2014 yılında siyaseti bıraktı ve Kremlin yanlısı National Media Group'un yönetim kurulu başkanı oldu.

2021 Kasım’da, The Insider, 2018 yılı için sızdırılan vergi kayıtlarına dayanarak kendisine yıllık 785 milyon ruble (7,7 milyon £) maaş ödendiğini bildirdi.

Kabaeva’nın emrinde bir limuzin filosu bulunuyor ve Moskova’daki seyahatlerinde üst düzey güvenlikler tarafından korunuyor.

MANASTIRDA GİZLİCE EVLENDİLER, DOĞUMU İSVİÇRE’DE YAPTI

Alina Kabaeva’nın daha önce alyans takarken görüldüğü bildiriliyor. Eski jimnastikçinin alyanslı görüntüleri, Putin ile Valday Tepeleri’ndeki Iversky Manastırı'nda evlendikleri dair iddiaları güçlendiriyor.

Söylentilere göre, Kabaeva ile Putin’in Rus liderin yakın arkadaşlarından birinin adını taşıyan Dima isimli bir oğlu, bir kızı ve ardından ikizleri dünyaya geldi. 2015’te İsviçre'nin Bick gazetesi, Putin'in Lugano yakınlarındaki özel klinik Sant'anna'da doğum yapan sevgilisinin yanında olabilmek için İsviçre'ye uçtuğunu bildirdi.

Bu haberlerin ardından Putin’in sözcüsü, “Vladimir Putin’in çocuğu olduğu haberleri gerçek dışıdır” açıklamasında bulundu.

İkizlerin 2018'de doğduğu söyleniyor. O tarihten itibaren deyim yerindeyse ortadan kaybolan Kabaeva, geçtiğimiz Ağustos ayında Rus yıldız Dina Averina'yı ritmik jimnastikte altın madalyadan mahrum bırakan Tokyo mahkemesini eleştirmek için bir devlet televizyon kanalında ortaya çıktı.

The Telegraph'ın 'The secret life of Alina Kabaeva – the star gymnast who became Putin’s ‘Eva Braun’' haberinden derlenmiştir.