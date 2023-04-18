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O karedeki ince ayrıntı: Putin’den Çinli bakana yakın protokol

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#Rusya#Vladimir Putin#Ukrayna
O karedeki ince ayrıntı: Putin’den Çinli bakana yakın protokol
Nerdun HACIOĞLU
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2023 07:00

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna savaşı gölgesinde Batı ile ülkesi arasında devam eden düelloda Çin’i daha sıkı yanına çekmek için yeni adımlar attı.

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Putin, Çin’in Tayvan problemine işaret edercesine bölgede savaş patlak vermesi durumunda Rus Pasifik donanmasının ihtilafa dahil olabileceğini dile getirdi.

‘ARKANIZDAYIZ’ MESAJI

Dün Rusya’da Ortodoks Paskalya bayramı kutlandığı sırada Kremlin Sarayı’nda önemli görüşme gerçekleşti. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun davetiyle Moskova’ya giden Çin Savunma Bakanı Li Shangfu, Putin tarafından da üst düzey kabul edildi. Üstelik Putin’in daha önce konuklarına uyguladığı 9 metrelik uzun masa protokolü bozularak görüşme sadece 3 metre mesafede gerçekleşti.

Görüşmede iki ülke askeri işbirliğinin yeni stratejik boyut kazandığını belirten Putin, Çin’e “Arkanızdayız” mesajı verdi. Rus donanmasının Pasifik bölgesinde geniş çaplı tatbikat yaptığını anımsatan Rusya lideri, “Belirli koşullarda Rusya Pasifik donanması bölgede patlak verebilecek ihtilafa savaş gemileriyle müdahale edebilir” dedi. Geçen ay Moskova’yı ziyaret eden Çin lideri Şi Cinping, Ukrayna savaşındaki tarafsız tutumundan uzaklaştığı gerekçesiyle eleştiri konusu olmuştu.

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#Rusya#Vladimir Putin#Ukrayna

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