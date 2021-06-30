‘O kapı kapanırsa aç kalırız’

Rusya'nın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı doğrultusunda iç savaşın sürdüğü ülkeye sadece Hatay’daki Cilvegözü Sınır Kapısı’nın karşısındaki Babülhava’dan giren yardımları engelleme girişimleri sonrasında milyonlarca sivil, açlık tehlikesinden endişeleniyor. Anadolu Ajansı’nın haberine göre İdlib’in güneyindeki Tıh köyündeki Esed rejimi saldırıları sonucu zorla yerinden edilerek Tıh kampına yerleşen Muhammed Ramazan, yaptığı açıklamada, dünyadaki normal insanlar gibi güven içinde yaşamak istediklerini söyledi.

‘SİVİLLER İÇİN CAN DAMARI’

Ramazan, “Sivillerin can damarı olan sınır kapısının kapatılması sivillerin aç kalması demek. İnsanlar çadırda güvende yaşıyor. Gelen yardımlarla karnımızı doyuruyoruz” dedi. Tek ümitlerinin sınır kapısından gelen yardımlar olduğunu belirten Ramazan, “Göç etmeden önce evlerimizde huzur ve güven içinde yaşıyorduk. Esad rejimi ve Rusya bizi silahla, uçakla, top mermileriyle öldüremedi, insani yardım kapılarını kapatarak öldürmek istiyor” dedi.

‘İLAÇ VE GIDA KESİLİR’

Tıh kampına yerleşenlerden Cemal el Deyri de İran, Rusya ve Esad rejiminin halkı katlettiklerini, göç ettirerek çadırda yaşamak zorunda bıraktıklarını söyledi. Rusya’nın sivillerin can damarı olan Cilvegözü sınır kapısını kapatmak istediğini vurgulayan Deyri, “Halkı savaş uçaklarıyla öldüremediler. Sınır kapısını kapatarak 4.5 milyon sivili boğmak istiyorlar” diye konuştu. Sınır kapısının kapatılmaması için Birleşmiş Milletler’e (BM) çağrıda bulunan Deyri, kapının kapatılması halinde ilaç ve gıda desteğinin kesileceğini, çadırda yaşayan sivillerin başka bir imkânının olmadığını vurguladı.

SÜRE 10 TEMMUZ’DA DOLUYOR

2020’ye kadar gıda, ilaç, tıbbi ve hijyen malzemesi gibi uluslararası insani yardımlar, 2’si Türkiye’den olmak üzere 4 sınır kapısından gönderilirken Rusya’nın vetosu ve itirazları üzerine sınır kapılarının sayısı önce 2’ye indirildi. Daha sonra Rusya, sadece Cilvegözü karşısındaki Babülhava’nın 1 yıl daha açık tutulmasına onay verdi. Babülhava Sınır Kapısı’ndan her ay 1000’den fazla insani yardım TIR’ı Suriye’ye geçiyor ancak bu sınır kapısını açık tutan mekanizmanın süresi 10 Temmuz’da doluyor. BM Güvenlik Konseyi’nin, sınır kapısının açık kalması ve yardımların devam edebilmesi için söz konusu mekanizmayı yenilemesi gerekiyor. BM, uluslararası yardım kuruluşları, Türkiye, ABD ve Batılı ülkeler, yardımların gönderileceği sınır kapılarının sayılarının artırılmasını istiyor. Ancak Rusya ve Suriye ile ilgili kararlarda Rusya’nın yanında yer alan Çin, Cilvegözü Sınır Kapısı’nın açık tutulmasına sıcak bakmıyor. Moskova, insani yardımların Suriye içinde rejim kontrolündeki bölgelerden yapılmasını istiyor.

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