O iddialar Kremlin’i kızdırdı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
O kahraman Hürriyet’e konuştu: Yine gideceğimO kahraman Hürriyet’e konuştu: Yine gideceğim#İlker Özdemir
Mesut Özile sürpriz talip Açıklamamız şaka değildi, bonservis ödemeye hazırızMesut Özil'e sürpriz talip! 'Açıklamamız şaka değildi, bonservis ödemeye hazırız'#Transfer
Taşıt kredisine düzenleme yolda... İşte detaylarTaşıt kredisine düzenleme yolda... İşte detaylar#Ali Akben
Dört 4lük provokasyon 91 yıldır ataktaDört 4'lük provokasyon! 91 yıldır atakta#Samsun
Davutoğlu’na yanıt: Al sana çizgi değişimiDavutoğlu’na yanıt: Al sana çizgi değişimi#Ahmet Davutoğlu
Tüketici Mahkemesinden emsal karar: Online kreşe para iadesiTüketici Mahkemesi'nden emsal karar: Online kreşe para iadesi#Online Kreş
Geleceği yazan kadınlarGeleceği yazan kadınlar#Geleceği Yazan Kadınlar Projesi
Yemekte takılan burun maskeleri gündem oldu Peki virüsten korur muYemekte takılan 'burun maskeleri' gündem oldu! Peki virüsten korur mu? #Koronavirüs
Çin Rusyaya arka çıktıÇin Rusya'ya arka çıktı#Çin
Alanyasporda 3 imza birden Efecan Karaca için Fenerbahçe açıklaması: Anlaşılmıştı ama...Alanyaspor'da 3 imza birden! Efecan Karaca için Fenerbahçe açıklaması: 'Anlaşılmıştı ama...'#Transfer
Dikkat Göbekler büyüdükçe bellekler küçülüyorDikkat! Göbekler büyüdükçe bellekler küçülüyor#Göbek Bellek
Babası ve amcasının arası açıldı O borç Mehmet Dinçerlerin...Babası ve amcasının arası açıldı! O borç Mehmet Dinçerler'in...#Mehmet Dinçerler
Oktaydan Kış Kartalı operasyonu açıklaması: Devamı gelecekOktay'dan 'Kış Kartalı' operasyonu açıklaması: Devamı gelecek#Fuat Oktay
Tabloda kritik seyir sürüyor... Bakan Kocadan uyarı var Vefat sayılarımız yüksekTabloda kritik seyir sürüyor... Bakan Koca'dan uyarı var! 'Vefat sayılarımız yüksek'#Koronavirüs
CHP’li Küçükkuyu Belediye Başkanı gözaltına alındıCHP’li Küçükkuyu Belediye Başkanı gözaltına alındı#Cengiz Balkan
HABERLERDünya Haberleri

O iddialar Kremlin’i kızdırdı

#Kremlin#ABD#İddia
O iddialar Kremlin’i kızdırdı

ABD basınındaki Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri müdahale başlatmak için birtakım sahte video çekimleri hazırladığı iddialarına yanıt veren Kremlin, ABD’nin algı operasyonlarını düzenlemeye son vermesi çağrısı yaptı.

Haberin Devamı

Amerika’da belirli kurumların basınla ele ele vererek savaş çığırtkanlığı yaptıklarını vurgulayan Peskov, “Bu ilk değil. Özellikle Amerikan basınında önceden de benzer iddialar ortaya atıldı.

Ancak gördüğünüz gibi savaş başlamadı. Benzer mizansenler uydurup ortaya atanları bu işten vazgeçmeye davet ediyoruz” dedi. Rusya’nın savaş başlatmak için bahane aradığı ABD Savunma Bakanlığı Pentagon sözcüsü John Kirby tarafından da dile getirilmişti. Kirby, “İstihbaratımız Rusya’nın savaşı başlatmak için fabrikasyon deliler üzerinde çalıştığı bilgileri veriyor. Senaryoya göre ilk saldıran taraf Ukrayna gösterilerek Rusya müdahale başlatacak” demişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kremlin#ABD#İddia

BAKMADAN GEÇME!

İngiltere’de istifalar 5’e yükseldi

İngiltere’de istifalar 5’e yükseldi!

#İngiltere
Samsunda Onur Anıtı’na çirkin saldırı Atatürk Anıtına saldıran kuzenler tutuklandı... İşte ilk ifadeleri

Samsun'da Onur Anıtı’na çirkin saldırı! Atatürk Anıtı'na saldıran kuzenler tutuklandı... İşte ilk ifadeleri

#Onur Anıtı
Bunun adı ÇÖKÜŞ Bir günde yüzde 26 değer kaybetti... Metada neler oluyor

Bunun adı ÇÖKÜŞ! Bir günde yüzde 26 değer kaybetti... Meta'da neler oluyor?

#Meta

BAKMADAN GEÇME!

İngiltere’de istifalar 5’e yükseldi

İngiltere’de istifalar 5’e yükseldi!

#İngiltere
Samsunda Onur Anıtı’na çirkin saldırı Atatürk Anıtına saldıran kuzenler tutuklandı... İşte ilk ifadeleri

Samsun'da Onur Anıtı’na çirkin saldırı! Atatürk Anıtı'na saldıran kuzenler tutuklandı... İşte ilk ifadeleri

#Onur Anıtı
Bunun adı ÇÖKÜŞ Bir günde yüzde 26 değer kaybetti... Metada neler oluyor

Bunun adı ÇÖKÜŞ! Bir günde yüzde 26 değer kaybetti... Meta'da neler oluyor?

#Meta