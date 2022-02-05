O iddialar Kremlin’i kızdırdı

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Amerika’da belirli kurumların basınla ele ele vererek savaş çığırtkanlığı yaptıklarını vurgulayan Peskov, “Bu ilk değil. Özellikle Amerikan basınında önceden de benzer iddialar ortaya atıldı.

Ancak gördüğünüz gibi savaş başlamadı. Benzer mizansenler uydurup ortaya atanları bu işten vazgeçmeye davet ediyoruz” dedi. Rusya’nın savaş başlatmak için bahane aradığı ABD Savunma Bakanlığı Pentagon sözcüsü John Kirby tarafından da dile getirilmişti. Kirby, “İstihbaratımız Rusya’nın savaşı başlatmak için fabrikasyon deliler üzerinde çalıştığı bilgileri veriyor. Senaryoya göre ilk saldıran taraf Ukrayna gösterilerek Rusya müdahale başlatacak” demişti.