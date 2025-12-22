O günlerin tanıkları katliamları unutmadı... Kanlı Noel’in üstünden 62 yıl geçti

Haberin Devamı

Kıbrıs’ta, terör örgütü EOKA militanlarınca 21 Aralık 1963’te Kıbrıs Türklerine yönelik başlatılan ve tarihe “Kanlı Noel” olarak geçen katliamın 62’nci yılında, dönemin tanıkları yaşadıkları acıları anlattı. İki toplumun ortaklığında kurulan “Kıbrıs Cumhuriyeti”nden Türkleri şiddet yoluyla tasfiye etmeyi hedefleyen Akritas Planı’nı uygulamaya koyan EOKA’cı Rum çeteleri, 20 Aralık 1963’ü 21 Aralık’a bağlayan gece, Lefkoşa’da saldırıya geçerek onlarca Kıbrıs Türkü’nü şehit etti. “Kanlı Noel” saldırılarına tanık olan ve 1963-1974 döneminde Rumların “soykırım girişimlerine” karşı mücadele eden Kıbrıs Türkleri, 62 yıl önce yaşadıkları acı dolu günleri Anadolu Ajansı’na anlattı.

‘KATLİAM PLANI HAZIRLADILAR’

Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar, Kıbrıs Türk halkına karşı Rumların soykırım planlarının olduğunu, dönemin Rum yöneticilerinin Kıbrıs Türklerinin hiçbir talebine olumlu yaklaşmadığını söyledi. Bayar, “Türkleri katletmek için bir plan hazırladılar. Bu plan son derece gizliydi. Yazılı olmayacak, sadece okunup yırtılacak şekilde planlanmıştı” dedi. O dönem yaşanan bazı katliamlara değinen Bayar, EOKA’cı Rum polisinin, Lefkoşa’daki Atatürk anıtını ve Türk lisesindeki çocukları silahlarla taradığını hatırlattı.

YAŞANANLAR SOYKIRIMDI

TMT Mücahitler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Çetin Serez ise “Kanlı Noel” gecesini “Türklere karşı yapılan bir soykırım” olarak nitelendirdiklerini söyledi. Serez, 21 Aralık 1963’te 22 yaşında bir teğmen olarak Rum kesiminde görev aldığını belirterek, Rum güçlerinin yaklaşık 20 metre mesafeden ateş açtığını anlattı. Yanlarında son derece sınırlı mühimmat bulunduğuna dikkati çeken Serez, sorumluluğunun askerlerin hayatını korumak olduğunu ve geri çekilme kararı verdiklerini dile getirdi. Rum askerlerinin sivillere ateş açmasını “felaket bir durum” olarak nitelendiren Serez, “Türk askeri olarak biz, hiçbir zaman sivile silah çekmeyiz” diye konuştu.

Öte yandan GKRY lideri Nikos Hristodulidis dün katıldığı bir törende EOKA mensupları ile Rum polislerinin o gece başlattığı silahlı faaliyetleri “kahramanlık” olarak tanımladı.

21 Aralık gecesi başlayan saldırı dalgasındaki en trajik olaylardan biri, 24 Aralık gecesi Binbaşı Nihat İlhan’ın eşi Mürüvvet ve 3 oğlu Murat, Kutsi ve kundaktaki Hakan’ın saklandıkları banyoda kurşunlanarak öldürülmesi olmuştu.

DIŞİŞLERİ VE MSB’DEN ANMA MESAJI: ‘ÇATIŞMA DEĞİL PLANLI KIYIMDI’

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Rum terör örgütü EOKA mensupları tarafından 21 Aralık 1963’te gerçekleştirilen “Kanlı Noel” katliamında yaşamını yitiren Kıbrıs Türklerini rahmetle andı. MSB’nin sosyal hesabından “Kanlı Noel, çatışma değil, planlı bir kıyımdı” başlığıyla yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi: “Tarihe kara bir leke olarak geçen bu karanlık gecede Kıbrıs Türkü, Rum terör örgütü EOKA’nın insanlık dışı saldırılarıyla kadın, çocuk, yaşlı demeden acımasızca katledildi. Kanlı Noel adı verilen bu elim olayda şehit olan soydaşlarımızı rahmetle anıyor, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin acısını yürekten paylaşıyoruz.”

Dışişleri Bakanlığı’nın “Barbar Rum saldırılarında” hayatlarını kaybeden Kıbrıslı Türklerin rahmetle, gazilerin de minnetle anıldığı kaydedilen paylaşımında, Türkiye’nin “milli davası Kıbrıs meselesi” uğrunda verilen şehitlerin asla unutulmayacağı mesajı yer aldı.