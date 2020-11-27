O görüntüsüyle milyonların kalbini kazanmıştı... Kahreden haber!
İtalya'nın Piancenza kentinde eşinin yattığı hastane odasının baktığı sokakta akordeonla serenat yapan 81 yaşındaki Stefana Bozzini, dünya genelinde milyonlarca insanın kalbini kazanmıştı. Hastane kuralları gereği içeri giremeyince sevgisini ve desteğini bu şekilde gösteren Bozzini'nin eşi Carla Sacchi'nin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Stefano Bozzini, bu ayın ilk günlerinde Castel San Giovanni kasabasındaki bir hastanenin önünde akordeon çalarken çekilen videosuyla dünyanın gündemine gelmişti. Bozzini, eşi Carla'nın yattığı hastane odasının baktığı sokakta aşk şarkıları çalıyordu.
İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre; çift 47 yıllık evliydi. Carla Sacchi, hastanede kanser testleri yaptırmak için bir hafta geçirdi. Hastanede Covid-19 hastalarının tedavisi yapılmasa da yönetim dışarıdan virüs getirebilecekleri gerekçesiyle ziyaretçilere izin vermiyordu. Stefano Bozzini de eşine desteğini dışarıdan böyle göstermişti.
Videonun viral olmasının ardından birkaç gün son hastaneden taburcu edilen 77 yaşındaki Carla Sacchi'nin hayatını kaybettiği belirtildi. Stefano Bozzini, "Alp yıldızımı kaybettim" dedi.
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