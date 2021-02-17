O gerçek bir fenomen

Dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen Cristiano Ronaldo, yeşil sahalardaki rekorlarının yanında bir rekora daha imza attı. İtalya’nın Serie A ekiplerinden Juventus forması giyen Portekizli yıldız futbolcu Instagram, Facebook ve Twitter’da toplam 500 milyon takipçiye ulaşan ilk kişi oldu. Instagram ve Facebook’ta ‘gerçek kişi’ler arasında listenin en üst basamağında yer alan Ronaldo, Twitter’da ise Rihanna’nın hemen arkasında 5’inci sırada.

YILDA 50 MİLYON DOLAR KAZANIYOR

Instagram’da 262 milyon takipçisi bulunan Ronaldo, bu platformdaki kullanıcıların yüzde 15’ine sahip durumda. 36 yaşındaki futbolcuyu Facebook’ta 148 milyon, Twitter’da ise 91 milyon kişi takip ediyor. Müzik ve Hollywood yıldızlarının önünde yer alarak gerçek bir sosyal medya fenomeni haline gelen Ronaldo, Instagram’dan da hatırı sayılır bir gelir elde ediyor. Öyle ki Juventus’tan yılda 30 milyon Euro kazanan Ronaldo, Instagram’dan yılda yaklaşık 50 milyon dolar gelir elde ediyor.

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