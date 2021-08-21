O dehşeti alaya alan tişörtün satışına tepki

ABD’nin internet üzerinden satış yapan alışveriş platformu ETSY, Afganistan’ın Kabil Hamid Karzai Havalimanı’ndan hareket eden uçaktan düşen insanlara ait görüntülerin basılı olduğu tişörtlerin satışını durdurdu.

Sosyal medya kullanıcıları, alışveriş sitelerinin “ölen insanlarla alay ettiğini” ve “onların acılarından faydalanmaya çalıştığını” belirterek, tişörtlerin satışa sunulmasına tepki gösterdi. Çok sayıda kullanıcı, “Kabil Atlama Kulübü 2021” (Kabul Skydiving Club Est. 2021) isimli tişörtleri “iğrenç” olarak niteledi. ETSY, tepkiler üzerine tişörtlerin internet üzerinden satışını durdurdu. Kullanıcılar, platformun internet sitesinde “Üzgünüz, bu ürün ve mağaza şu anda kullanılamıyor” uyarısıyla karşılaştı.





YOUTUBE DA YASAKLADI

Öte yandan, tepkilere rağmen söz konusu tişörtlerin satışı Singapur merkezli alışveriş sitesi “TShirtAtLowPrice.com” üzerinden devam ediyor. Alışveriş sitesinde ürünün tanıtımına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Afganistan halkı için dua ediyoruz ve uçaktan düşen iki kişi huzur içinde yatsın. Tişört aslında komik değil, politik açıdan kendi anlamı var ama sonuçta bu tişörtle ilgili ne hissettiğinize bağlı.” New York Post’un haberine göre, site tişörtlerin tanıtıldığı 19 saniyelik bir Youtube videosu yayımladı. Ancak video, Youtube tarafından “taciz ve zorbalıkla ilgili kuralları ihlal ettiği” gerekçesiyle kaldırıldı.



Taliban’ın ülkenin kontrolünü ele almasının ardından Kabil Uluslararası Hamid Karzai Havalimanı’ndan kalkan tahliye uçağının kanat ve iniş takımlarına, ülkeyi terk etmek isteyen Afganlar tırmanmıştı. İki kişinin uçaktan düştüğü anlara ilişkin görüntüler dünya kamuoyunda infialle karşılanmıştı.

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