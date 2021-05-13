O çocukların resimlerini gördünüz mü?

İsrail’in Doğu Kudüs’te Filistinlilere yönelik artan baskısına ilaveten Gazze Şeridi’ne aralarında çocukların da olduğu sivil kayıplara yol açan ağır hava saldırıları dünyada infial yaratırken, ABD bu bombardımanları doğrudan kınamaktan kaçınıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price’a TRT World muhabiri Yunus Paksoy, “Filistinlilerden İsrail’e yönelik roket saldırılarını kınadınız ama dün (önceki gün) İsrail saldırılarında öldürülen çocuklar konusunda bir kınama yapmadınız. Öldürülen çocukların resimlerini gördünüz mü? Bu konuda bakanlık olarak diyeceğiniz bir şey var mı” şeklinde soru yöneltti.



‘SÜKÛNETE ÇAĞIRIYORUZ’

Ne diyeceğini şaşıran Price, şu ifadeleri kullandı: “Gazze ve İsrail’de söz konusu olan can kayıplarından, çocukların ölmesinin yanı sıra birçok masum sivilin yaralanmasından derin endişe duyuyoruz. Benzer şekilde, İsrail polisinin yanı sıra yüzlerce Filistinlinin yaralandığı bildirilen Kudüs’teki olaylardan da kaygılıyız. Tüm tarafları sükûnete çağırıyoruz.” Price, Şeyh Cerrah mahallesindeki evlerinden atılmak istenen Filistinliler ile ilgili de “Buradaki pozisyonumuz da orada nesiller boyunca yaşayan Filistinlilere insani muamele edilmesi gerektiği yönündedir” dedi. ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray’da gazetecilere verdiği demeçte İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yla telefonda görüştüğünü “beklentisi ve umudunun bölgenin bir an önce sakinleşmesi olduğunu ancak İsrail’in kendini savunma hakkı bulunduğunu” ifade etti.



EN ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR

Öte yandan 12 Mayıs’ı 11 Mayıs’a bağlayan gece, bölgede son yılların en şiddetli roket atışları ve hava bombardımanlarına sahne oldu. İsrail’in “Surların Muhafızı” adını koyduğu bombardımanda pazartesiden bu yana Gazze’de 16’sı çocuk, 5’i kadın 62 Filistinli hayatını kaybetti. Yaralı sayısı 335’e çıktı. Gazze’den pazartesi akşamdan beri en az 1000 roket atıldı. Roketlerin çoğu İsrail’in ‘Demir Kubbe’ adlı hava savunma sistemince düşürüldü. Ancak bazı roketler başkent Tel Aviv gibi merkezlere kadar ulaştı. Roketler de geçen pazartesinden bu yana 6 İsraillinin ölümüne yol açtı.



İsrail’in Gazze’ye yönelik bombardımanı dün de sürdü. Hamas, Gazze Tugay Komutanı Basım İsa ile 3 diğer mensubunun hayatını kaybettiğini duyurdu.



NETANYAHU ABD’YE TEŞEKKÜR ETTİ

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken dün İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde Hamas tarafından İsrail’e yapılan roket saldırılarından duyduğu endişeyi dile getirdiğini açıkladı. “Müsteşar yardımcımızdan derhal bölgeye gitmesini istedim. Kendisi Başkan Biden adına şiddetin azaltılması yönünde çağrıda bulunacak” Netanyahu ise ABD’ye “İsrail’in kendini savunma hakkına desteği için” teşekkür etti.

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