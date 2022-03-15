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O camide endişeli bekleyiş

#Ukrayna#Mariupol#Kanuni Camisi
O camide endişeli bekleyiş

Mariupol’daki Kanuni Camisi’nde Türk vatandaşları ve akrabalarından oluşan 116 kişilik grup günlerdir kurtarılmayı bekliyor. Rusya, tüm uğraşlara rağmen tahliye otobüslerinin kente girmesine hâlâ izin vermiş değil.

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İKİ haftadır kuşatma altında bulunan Ukrayna’nın güney şehri Mariupol’daki Türk vatandaşları ve ailelerini tahliye etme girişimleri sürüyor. Kentten 160 özel aracın çıkışına izin verildi. Hürriyet’in edindiği bilgiye göre Türkleri tahliye etmek için bekleyen otobüs ise henüz şehre giremedi. Çıkan araçlarda Türk vatandaşlarının olup olmadığı belirsizken, Kanuni Camisi’ndekileri tahliye edecek otobüs aynı güzergâhtan şehre girmek için izin bekliyor.

TELEFON VE ELEKTRİK KESİK

Son duruma dair Hürriyet’e bilgi veren Mariupol Kanuni Sultan Süleyman Camisi Dernek Başkanı İsmail Hacıoğlu, “Kaç gündür uğraşıyoruz. Türk Dışişleri Bakanlığı da devrede” dedi. Hacıoğlu, cami imamı Mehmet Yüce ile en son önceki gün bölge polisine ait uydu telefonuyla irtibat kurabildiğini anlattı ve şu bilgileri verdi: “Elektrik altyapısının çöktüğü Mariupol’da telefonlar da çalışmıyor. Araçların geçişine izin verilmesi halinde vakit kaybetmemek adına tüm Türk vatandaşları camide toplandı. Tahliye listesinde, son eklenenlerle birlikte şu an 116 kişi var. Türkler dışında diğer Müslüman nüfus da camide toplanmaya başladı, bildiğim kadarıyla içeride 200’ün üzerinde kişi bulunuyor.”

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BİR OTOBÜSE 116 KİŞİ SIĞACAK

Camidekilerin gıda ve su sıkıntısı çektiğini de söyleyen Hacıoğlu, “İçeride 200’den fazla kişi var. Bizim listede 116’sı kayıtlı. Bu kadar kişiyi nasıl çıkaracağız bilmiyorum. Şehir girişinde yaklaşık 30 otobüs bekliyor, yalnızca biri bize ait ve kapasitesi 86 kişi. Bu araca 116 kişiyi sığdırmaya çalışacağız. İzin verilmesi durumunda camide kalan diğer kişiler de başka otobüslerle kentten çıkarılacak” dedi.

MARİUPOL’DA 2200 SİVİL ÖLDÜ

Güney kenti Mariupol, savaşta en ağır sivil kaybın yaşandığı kent oldu. Yerel yetkililere göre sadece bu kentte 2200 sivil yaşamını yitirdi. Cenazeler parklara açılan toplu mezarlara gömülüyor. İlaç ve gıda bulmanın olanaksızlaştığı şehirde, ısınma ve elektrik altyapısı da çalışmıyor.

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#Ukrayna#Mariupol#Kanuni Camisi

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