O binayı iklim değişikliği mi yerle bir etti

Potansiyel şüpheliler arasında ise iklim değişikliği öne çıkıyor. Uzmanlara göre deniz seviyesinin yükselmesi, olağan dışı fırtınalar sonucu suyun normalden fazla kabarması ve daha sık yaşanan gelgit taşkınları kıyı bölgelerde zemin yapısına zarar veriyor. Yetkiler çökmenin nedeninin bu olduğunu ifade etmek için henüz erken olduğunu söyleseler de ilk veriler binanın zemini ve sütunlarında olası sorunlara işaret ediyor. Bazı mühendisler artan tuzlu su maruziyetinin binanın yapısal bütünlüğüne zarar vermiş olabileceğini belirtiyor.

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