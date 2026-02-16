O belgeler çok rahatsız edici

Haberin Devamı

Münih Güvenlik Konferansı’nda katıldığı oturumda bir soru üzerine konuya değinen Clinton, “Bunlar korkunç, umuyoruz ki her geçen gün yeni belgeler yayımlanmaya devam eder” dedi. Belgelerde adı geçen herkesin suçlu olmadığını vurgulayan 78 yaşındaki siyasetçi, “Yıllardır her şeyin ortaya koyulması çağrısı yapıyorum. Böylece gerekli görüldüğü takdirde birileri sorumlu tutulabilir” ifadelerini kullandı. Epstein ile 1990’lı yıllarda yakın dost olduğu belirtilen ve belgelerde çok sayıda fotoğrafı yer alan eski ABD Başkanı Clinton, herhangi bir suç işlemediğini söyledi. Epstein’in bir suçlu olduğunu bilmediğini ve pedofil milyarder 2006’da hüküm giymeden önce arkadaşlıklarını sonlandırdığını savunuyor.

İFADE VERECEKLER

Tüm dünyayı sarsan Epstein belgelerinde, Hillary Clinton’ın eşi eski ABD Başkanı Bill Clinton’ın da adı geçiyor. Hillary Clinton 26 Şubat’ta, Bill Clinton ise 27 Şubat’ta Epstein belgeleriyle ilgili ABD Kongresi’nde ifade verecek.

Haberin Devamı

Jeffrey Epstein cezaevindeki hücresinde ölü bulunmuştu.