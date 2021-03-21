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Dünya
Haber Giriş: 21.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

O aşının yol açtığı sorun tespit edildi

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O aşının yol açtığı sorun tespit edildi

Birbirinden bağımsız çalışan Norveç ve Almanya’dan iki tıbbi araştırma ekibi, AstraZeneca koronavirüs aşısının kan pıhtılaşmasına yol açmasının muhtemel nedenini bulduklarını açıkladı.

Norveç’teki araştırma ekibinin lideri hematoloji profesörü Pal Andre Holme, aşının ürettiği bir antikoru tanımladıklarını belirtti. Greifswald Üniversite Hastanesi Profesörü Andreas Greinacher liderliğindeki Alman araştırma ekibi de, kendi bağımsız araştırmalarının sonucunda Holme ile aynı sonuca vardıklarını duyurdu.

Buna göre, aşı olan kişilerin geliştirdiği antikorlar trombositleri harekete geçiriyor ve bu da tromboza yol açıyor. Trombositler, bir yarayı iyileştirmek için bir araya geldikleri gibi aşıdan birkaç gün sonra da bir araya gelerek beyinde pıhtılaşmaya yol açıyor.

‘TEDAVİSİNİ BİLİYORUZ’

Alman araştırma ekibi, hastaların aşılandıktan dört gün sonra baş ağrısı, baş dönmesi, görme kaybı gibi semptomlar gösterdiğini; bu durumda soruna kan testiyle çok hızlı şekilde teşhis konulabileceğini açıkladı. Greinacher, “Çok çok az insanda görülüyor. Nasıl tedavi edileceğini biliyoruz” dedi. Avrupa İlaç Ajansı (EMA), AstraZeneca aşısını durdurmak için bir neden bulunmadığını açıklamıştı.

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