"O aramızda dolaşan bir şeytan" Çöpe attığı pizza kutusu ele verdi, 13 yıl sonra ilk tutuklama!

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Long Island’ın güneyinde yer alan sahilde 2010 yılından itibaren 8'nin kadın olduğu belirlenen en az 10 insan kalıntısı bulundu. Korkunç cinayetlerle ilgili ilk tutuklama ise 13 yıl aradan sonra gerçekleşti.



Yetkililer insan kalıntılarının bulunduğu alanda çalışma yapıyor/AP

ABD'li yetkililer 59 yaşındaki Rex Heuermann isimli şahsın 2009 ve 2010 yıllarında öldürülen 3 kadının cinayetiyle bağlantılı olarak gözaltına alındığı ve hakim karşısına çıkacağını duyurdu.

İnsan kalıntılarının bulunduğu Gilgo plajı yakınlarındaki bir kasaba olan Massapequa Park'ta yaşadığı öğrenilen zanlı perşembe gecesi Manhattan'da yakalandı.

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Zanlının öldürdüğü düşünülen Amber Costello, Melissa Barthelemy, Megan Waterman isimli kurbanların hepsinin 20'li yaşlarda genç kadınlar olduğu öğrenildi.

"O ARAMIZDA DOLAŞAN BİR ŞEYTAN"

Suffolk İlçe Bölge Savcısı Ray Tierney gazetecilere verdiği demeçte, polislerin Heuermann'ı geçen yıldan beri gözetim altında tuttuğunu ve ancak yeniden saldırma ihtimaline karşılık kamu güvenliğini sağlamak adına tutuklama kararı verdiklerini duyurdu.

Suffolk Emniyet Müdürü Rodney Harrison ise konuya ilişkin basın toplantısında çok daha sert sözler kullandı ve Heuermann için 'O aramızda yürüyen bir şeytan. Aileleri yıkan bir vahşi' dedi.

EVİNDE ARAMA YAPILDI

Long Island’ta doğup büyüyen zanlının 1994 yılından beri sahibi olduğu RH Consultants & Associates şirketinde mimarlık işleri yürüttüğü öğrenildi.

ABD medyası zanlının telefon ve bilgisayarındaki verilen ele geçirildiğini ve Massapequa Park’taki evinde arama yapıldığını belirtiyor.



Kurbanlardan Jessica Taylor ve Shannan Gilbert

ÇÖPE ATTIĞI PİZZA KUTULARINDAN DNA ÖRNEĞİ ALINDI

Savcı Tierney, Heuermann'ın takip edildiği süre boyunca 92 ateşli silah ruhsatı sahibi olmak, kullan-at telefonlar kullanmak, sahte kimlik bulundurmak gibi birçok kırmızı bayrak gösterdiğini belirterek davanın zanlının çöpe attığı pizza kutularından alınan DNA örnekleri, telefon verileri ve aracının öldürülen kadınlardan birinin evinde görülmesine dayandığını belirtti.

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Yetkililer zanlının 3 kadının dışında dördüncü bir cinayetle daha suçlanabileceğini ve bu konudaki adli tıp çalışmalarının devam ettiğini bildirdiler.

Heuermann'ın avukatı Michael Brown Cuma günü Riverhead'deki eyalet mahkemesinde müvekkilinin suçsuz olduğunu iddia etse de,

-Zanlının DNA'sı kurbanların üçünün vücudunda bulundu

-Kurbanlardan birinin vücudunda Heuermann'ın saç teli bulundu.

-Kullan-at telefonlardan yapılan aramalar kurbanlarla eşleştirildi.

-Heuermann'ın Chevrolet kamyoneti, bir tanık tarafından tespit edilen şüpheli araçla eşleşti.



Heuermann'ın çöpçatan sitelerinden alınan görüntüleri