NYT'den İsrail'e tepki: Gazze'deki yayın yasağı savunulamaz

NYT'nin yayın kurulu, İsrail'in saldırılarına başlamasından bu yana öldürülen gazetecilerden Gazze'ye basın mensuplarının girişinin yasaklanmasına kadar uzanan İsrail’in gazetecilere yönelik baskılarını eleştiren bir yazı yayımladı.

"İsrail’in Gazze'deki yayın yasağı savunulamaz" başlıklı yazıda, haberciliğin ve savaş muhabirliğinin her zaman tehlikeli olduğunu aktaran NYT, ancak Gazze'deki gazetecilerin, diğer savaş muhabirlerinden farklı tehlikelerle karşı karşıya kaldığı aktarıldı.

Yazıda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını başlatmasından bu yana öldürülen 63 bin kişi arasında 200 kadar gazeteci bulunduğu, bunların büyük çoğunluğunun İsrail ordusu tarafından öldürüldüğü hatırlatıldı.

'GAZETECİLER İÇİN EN ÖLÜMCÜL YILLAR'

Gazetecileri Koruma Komitesinin 1992’den bu yana tuttuğu kayıtlara göre son iki yılın gazeteciler için en ölümcül yıllar olduğu aktarılan yazıda, "Bu ölümler, Gazze’de yaşanan acı verici insanlık trajedisinin bir başka katmanını oluşturuyor." ifadeleri kullanıldı.

NYT yazısında, "Birçok cesur gazeteci dünyanın savaşı kavramasına yardımcı olmaya çalışırken hayatını kaybetti." ifadelerine yer verildi.

NYT yazısında, "Ancak uluslararası gazetecilerin sahadaki savaşı takip etmesine izin verilmemesi, İsrail hükümetinin demokratik ülkelerin standarda uymadığının bir örneğidir." ifadeleri yer aldı.

'İSRAİL MEDYAYI DOŞARIDA TUTARAK DEHŞETİ GİZLEMEYE ÇALIŞIYOR'

İsrail'in uluslararası medyayı dışarıda tutarak, savaşın tüm "dehşetini" gizlemeye çalıştığını gösterdiği belirtilen yazıda, sosyal medya ve Filistinli gazetecilerin çalışmaları sayesinde Gazze'deki kitlesel ölümler, açlık ve yıkımın görünür hale geldiği ve bunun büyük tepkilere yol açtığı vurgulandı.

Yazıda, normalde hükümetlerin savaş bölgesinde çalışan gazeteciler için önlemler alıp adımlar attığını ancak İsrail'in bu konuda alenen başarısız olduğunu aktarıldı.

NYT yazısında, "Öldürülen gazeteciler arasında daha fazla ABD veya diğer milletlere mensup kişiler olsaydı, İsrail muhtemelen onları korumak için daha fazla çaba gösterirdi." vurgusu yapıldı.

Geçen hafta İsrail'in gazetecilere yönelik saldırılarını hatırlatan NYT, İsrail'in "savaşın gerçeklerini ortaya çıkarmaya çalışan insanların hayatını hiçe saydığını"nın altını çizerek, İsrail hükümetini gazetecilerin Gazze'ye girişine izin vermeye çağırdı.