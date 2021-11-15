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NYT yazdı! ABD, Suriye’de sivilleri vurmuş

#DEAŞ#Bağhuz#F-15E
NYT yazdı ABD, Suriye’de sivilleri vurmuş

ABD öncülüğündeki Koalisyon güçleri, terör örgütü DEAŞ’ın son kalesi olan Bağhuz’u Mart 2019’da yoğun olarak bombalamıştı.

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AMERİKAN New York Times (NYT) gazetesinde yer alan haberde ABD hava kuvvetlerinin 18 Mart 2019’da Suriye’nin doğusundaki Bağhuz bölgesinde kadın ve çocuklardan oluşan sivil bir grubu hedef aldığı belirtildi. Haberde, insansız hava araçlarıyla yeri tespit edilen sivil grubun üzerine daha sonra F-15E tipi savaş uçaklarıyla 3 ayrı saldırıda 2 tondan fazla bomba bırakılarak yaklaşık 70 kişinin ölümüne neden olduğu belirtildi.

Bu olayın detaylarının ilk kez ortaya çıkarıldığı vurgulanan haberde, “Bağhuz saldırısı, DEAŞ’a karşı savaş sırasında en büyük sivil kaybın verildiği olaylardan biriydi ancak ABD ordusu tarafından hiçbir zaman kamuoyuna açıklanmadı” ifadeleri kullanıldı. Haberde şunlar kaydedildi: “Bir hukuk görevlisi, saldırıyı soruşturma gerektiren olası bir savaş suçu olarak işaretledi. Ancak askeri yetkililer, neredeyse her adımda, felaket niteliğindeki bu saldırıyı gizleyen hamleler yaptı. ABD liderliğindeki koalisyon güçleri patlama alanını buldozerlerle düzledi. Ve üst düzey liderlere haber verilmedi.”

BULGULAR İLETİLDİ

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Eldeki bulguların ABD Merkez Komutanlığı’na gönderilmesinin ardından komutanlığın, hava saldırılarının haklı olduğunu savunarak saldırıyı ilk kez kabul ettiği ve 80 kişinin öldürüldüğünü açıkladığı aktarıldı. Haberde, Komutanlığın, söz konusu saldırıda 16 DEAŞ savaşçısı ile 4 sivilin öldürüldüğünü, diğer 60 kişiyle ilgili olarak da DEAŞ’in kontrolündeki bölgelerde kadın ve çocukların bazen silaha sarılmaları nedeniyle sivil olup olmadıklarının net olmadığını iddia ettiği kaydedildi.

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#DEAŞ#Bağhuz#F-15E

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