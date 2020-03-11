NYT: Veliaht Prens sahneye geri döndü

AMERİKAN New York Times gazetesi, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrasında düşük profil benimseyen Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın geçen hafta kraliyet mensuplarını gözaltına aldırıp Rusya ile petrol savaşı başlatarak sahneye geri döndüğünü yazdı. Londra Ekonomi Üniversitesi’nden Steffen Hertog, 34 yaşındaki Veliaht ile ilgili ‘Prens bir süredir sessizdi, insanlar artık olgunlaşmış olabileceğini düşünüyordu’ derken bıraktığı yere geri döndüğüne işaret etti.

MUHALİF PRENSLER GÖZALTINDA

İngiliz The Guardian gazetesinin kraliyet ailesi içinden ulaştığı kaynaklar, gözaltına alınan iki üst düzey Prens’in, Kral Selman’ın (84) ölmesi halinde oğlu Prens Muhammed’in tahta çıkmaması için çalışmakla suçlandıklarını söyledi. Buna göre, iki Prens, Kral ve Veliaht Prens’i tayin eden Biat Heyeti’nde Prens Muhammed bin Selman aleyhine hareket ediyordu. Kral’ın tutuklanan kardeşi Prens Ahmed, Biat Heyeti’nin başına geçmeye çalışıyordu. Prens Ahmed’in yanı sıra eski Veliaht Prens Muhammed bin Nayif ve oğlu gözaltına alınmıştı.