NYT iddia etti: Türkiye’de başarısız olan İran istihbarat şefi kovuldu

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Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, bu tasfiyelerin perde arkasını yazdı. Buna göre 59 yaşındaki Taib’in görevden alınmasında İran istihbaratının Türkiye’deki başarısızlıkları önemli rol oynadı. Habere göre geçen mayısta İran’ın başkenti Tahran’da Devrim Muhafızları Albayı Sayad Hodayi’nin öldürülmesine misilleme amacıyla İran istihbaratı, Türkiye’de İsrail vatandaşlarını hedef alan operasyonlara karar verdi.

İSRAİLLİLER UYARILDI

Bir İsrail istihbaratı yetkilisi, 18 Haziran’da İran’ın yurtdışındaki İsrailli turist ve vatandaşlara saldırı hazırlığı yaptığını belirtti. İsrail Anti-Terörizm Karargâhı da, Türkiye’deki İsrail vatandaşlarını uyardı. İsrail, Türkiye’ye bilgi verdi, bu faaliyetlerin ardında Taib’in olduğunu da bildirdi. Operasyonlarda Türk güvenlik güçleri 5 İran ve 3 Türk vatandaşını silahlarla beraber gözaltına aldı.

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GENERALE TUTUKLAMA

Bu başarısızlıklara İran’ın bir dizi askeri, nükleer ve sanayi tesisinin hedef alınması eklenince, bu yerleri korumakla görevli İran istihbaratının şefi Taib görevden alındı. Ayrıca Devrim Muhafızları’nda görevli İranlı Tuğgeneral Ali Nasiri de İsrail’e casusluk suçlamasıyla tutuklandı. Bunlara ilaveten İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ve ailesini korumakla görevli Devrim Muhafızları biriminin şefi de geçen cumartesi değiştirildi.