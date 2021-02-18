NYT, Afrin’i yazdı: Milyonlarca Suriyeli için imkân sunan tek ülke Türkiye

Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, Suriye’nin Afrin kentinde ve kentin yakınlarındaki mülteci kamplarında gözlemlerde bulundu. Gazete, Esad rejiminin saldırılarından kaçarak Türkiye sınırına sığınan mültecilerin uluslararası insani yardım beklediğini “ancak milyonlarcası için imkân sunan tek ülkenin Türkiye” olduğunu yazdı. 20 Ocak 2018’te Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü YPG/PKK’yı bölgeden temizlemek için Zeytin Dalı Harekâtı’nı başlatmıştı.

ESAD’A KARŞI TÜRK ASKERİ

Türkiye’nin o dönem Suriye’ye yönelik müdahalelerinin eleştirildiğini yazan New York Times gazetesi, “Ancak bugün, onların koruduğu Suriyeliler, tüm zorluklara rağmen Türklerin orada olmasından memnunlar” ifadelerine yer verdi.

New York Times gazetesinin Türkiye Büro Şefi Charlotta Gall imzalı yazıda, “10 yıllık Suriye iç savaşının son bulması konusunda dünyanın kafası karışıkken Türkiye, evlerinden edilmiş ve zor durumdaki 5 milyon civarındaki sivili korumak için bölgede bulunan tek uluslararası güç. Bugün Beşar Esad güçleri ile Rus müttefiklerinin muhtemel katliamlarının önünde bir tek Türk askerleri var” ifadeleri dikkati çekti. Yazıda, Türkiye’nin bölgede güvenliği sağladığına, yerel meclisler kurarak bölgeyi yönettiğine ve altyapı hizmeti sağladığına işaret edildi.