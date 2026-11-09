Nvidia CEO'su Huang'a 'bal tuzağı!' 'Yasak aşk' itirafı ABD'yi karıştırdı

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ABD istihbaratının Alice Huang’ın Çin'de istihbarattan sorumlu Devlet Güvenlik Bakanlığı tarafından casusluk için devşirildiğine işaret eden istihbarat notu dikkatleri Huang üzerine yoğunlaştırdı.

Singapur merkezli veri merkezi şirketi Megaspeed’de üst düzey yönetici olarak çalışan Huang'ın Nvidia’nın 63 yaşındaki CEO'su Jensen Huang ile herhangi bir akrabalık bağı olmadığı belirtildi.

The New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, akıcı İngilizcesi ve çip sektörünün üst yöneticileriyle kurduğu yakın temaslarla tanınan Çin vatandaşı Huang’ın irtibatta olduğu isimler arasında Jensen Huang'ın yanı sıra Nvidia süper bilgisayarlarının en büyük montajcılarından biri olan GIGABYTE şirketinin yöneticileri de bulunuyor.

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Öte yandan, Çin'deki veri tabanında yer alan biyografisine göre Alice Huang'ın HSBC Bankasında ve Çin devlet televizyonu CCTV ve Hunan TV'de görev yaptığı tespit edildi.

NVIDIA CEO'su Jensen Huang ile Çinli iş insanı Alice Huang

SAMİMİ POZLAR GÜNDEME OTURDU

Alice Huang'ın Jensen Huang ile ne zaman tanıştığı tam olarak bilinmemekle birlikte, ikilinin 2024 yılında Tayvan’ın başkenti Taipei’deki barda çekilmiş "samimi" fotoğrafları ilgi odağı haline geldi.

Alice Huang'ın yöneticisi olduğu Megaspeed firmasının ise aynı dönemde Nvidia ile milyarlarca dolarlık yapay zeka mikroçip alım anlaşmaları imzaladığı kaydedildi.

Güneydoğu Asya’da veri merkezleri kuran Megaspeed’in, bu merkezlerin bilgi işlem gücünü Çinli internet devi Alibaba’ya kiraladığı ifade ediliyor.

ABD’li yetkililerin, Megaspeed’in ihracatı kısıtlanan gelişmiş Nvidia çiplerinin Çin’e kaçırılmasına yardım ettiğinden şüphelendiğine dair iddialarına karşın Nvidia ise Megaspeed gibi müşterilerin gizli ticari bilgilere erişmediğini öne sürdü.

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HUANG 'YASAK AŞKI' İTİRAF ETTİ

Nvidia yetkilileri, Huang’ın Alice Huang’la temaslarının “beklenmedik ya da alışılmadık olmadığını”, bunların müşterilerle yapılan olağan görüşmeler olduğunu söyleniyor.

Huang ise dün Nvidia çalışanlarına gönderdiği mesajda Alice Huang’la ilişkisini kabul ederek, “Eşime sadık kalmadım. Davranışlarım onu ve çocuklarımızı incitti. Yaptığımın hiçbir mazereti yok. Derinden üzgünüm.” diye konuştu.

Nvidia Yönetim Kurulu da dün bağımsız soruşturma başlattığını duyurarak, ABD’nin ulusal güvenliğinin veya Nvidia’ya ait sırların tehlikeye girdiğine inanmak için bir neden bulunmadığını vurguladı.

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ABD İSTİHBARATI ALICE HUANG'A ODAKLANDI

NYT’ye göre ABD istihbaratı, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun gözetiminde, Alice Huang hakkında siber inceleme ve takip işlemi gerçekleştirdi.

İstihbarat tarafından konuya ilişkin hazırlanan notta Nvidia CEO'su Huang'ın, Çin adına istihbarat topladığı değerlendirilen Çinli Huang'la ilişkisinin olduğu uyarısı ABD Başkanı Donald Trump'ın mayıs ayındaki Çin ziyareti öncesinde yönetim yetkililerine verildi.

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Notta Nvidia CEO'su Huang'ın, Çin'in ana istihbarat teşkilatı Devlet Güvenlik Bakanlığı tarafından ajanlık yapması için devşirildiği değerlendirilen Alice Huang ile yakın ilişki içinde olduğu konusunda yönetime uyarı yapıldı.

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio

ÇİN'DEN İDDİALARA İLK YANIT

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında konuyla ilgili soruyu yanıtladı. Pekin yönetimi, Jensen Huang'ın Alice Huang'la ilişkisi olduğuna ilişkin ABD medyasına yansıyan iddiaları kabul etmedi.

Çin ile bağlantılı casusluk iddiasının temelsiz olduğunu söyleyen Sözcü Guo, "Bu, Çin'e yönelik bir karalamadan başka bir şey değil." dedi.

ALICE HUANG İLE İLGİLİ İDDİALAR

Haberde, Nvidia CEO'su Huang'a yakın olduğu belirtilen Çinli iş insanı Alice Huang'ın Pekin'e istihbarat amacıyla "bilgi sızdırdığı" öne sürülmüştü. İsmi açıklanmayan kaynaklara dayandırılan haberde, Alice Huang'ın, Nvidia CEO'su Jensen Huang ile yakın ilişkisi olduğu ve şirketin ürettiği çipleri Çin'e yönlendirmiş olabileceği iddia edilmişti.

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​​​​​​​Huang, iddiaların ardından evlilik dışı ilişki yaşadığını kabul etmiş, Nvidia Yönetim Kurulu, şirketin yabancı istihbarat faaliyetinin hedefi olduğuna ilişkin iddialar hakkında bağımsız soruşturma başlatacağını duyurmuştu.

Yaklaşık bir yıl önce Alice Huang hakkında bilgilendirilmesine karşın harekete geçmemeyi tercih ettiği belirtilen Başkan Trump ise gazetecilere yaptığı açıklamada, bundan pişmanlık duymadığını söylemişti. Trump, Huang’ın Nvidia CEO’su olarak kalması gerektiğini düşündüğünü dile getirmişti.